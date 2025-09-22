ETV Bharat / state

किसानों को हरियाणा सरकार का नवरात्रि तोहफा, गेहूं के बीज पर प्रति क्विंटल 75 रुपये सब्सिडी बढ़ाई

सरकार का नवरात्रि गिफ्ट: सीएमओ ने अपने पोस्ट में लिखा है कि "नवरात्र के मौके पर प्रदेश सरकार ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी में बढ़ोतरी करते हुए आगामी रबी सीजन के लिए ₹1,000 के बजाय ₹1,075 प्रति क्विंटल सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. ये सब्सिडी गेहूं की फसल के समय पर बुआई, उच्च गुणवत्ता की फसल और सर्टिफाइड बीज की वैरायटी को प्रोत्साहन में लाभदायक होगी. साथ ही, हरियाणा सरकार की विभिन्न एजेंसियों के जरिए सब्सिडाइज्ड सर्टिफाइड गेहूं सप्लाई भी की जाएगी."

चंडीगढ़ः नवरात्रि पर हरियाणा सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है. सरकार ने गेहूं के प्रमाणिक बीजों पर सब्सिडी में बढ़ोतरी कर दी है. किसानों को आगामी रबी सीजन के लिए 75 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. अब सब्सिडी की रकम 1000 रुपये के बजाय 1075 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है. सीएमओ हरियाणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है.

इन एजेंसियों के काउंटर पर होगी बिक्री: सब्सिडी वाले प्रमाणित गेहूं बीज राज्य भर की सरकारी एजेंसियों के बिक्री काउंटरों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे. इनमें एचएसडीसी, एनएससी, हाफेड, एचएलआरडीएल, इफको, कृभको, एनएफएल सहित अन्य एजेंसियां शामिल हैं. राज्य सरकार के अनुसार, प्रमाणित गेहूं के बीज की कीमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटल होगी, जो आगामी बुवाई सीजन के लिए किसानों के लिए 1,200 रुपये प्रति एकड़ पड़ेगी.

गेहूं बीज की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी: कृषि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित गेहूं बीज की बिक्री कीमत (3,000 रुपये प्रति क्विंटल) पिछले वर्ष की बिक्री कीमत (2,875 रुपये प्रति क्विंटल) की तुलना में बढ़ी है. इसके पीछे मुख्य कारण बढ़ी हुई लागत, गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और बीज उत्पादक किसानों के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त प्रोत्साहन के कारण है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सब्सिडी को 1000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1075 रुपये प्रति क्विंटल करके किसानों पर लागत का बोझ कम किया है.

62 लाख एकड़ पर होती है हरियाणा में गेहूं की खेती: हरियाणा में लगभग 60-62 लाख एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है. हर साल लगभग 12-14 लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं के बीज बेचे जाते हैं, जिनमें से लगभग 5.5 लाख क्विंटल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति किए जाते हैं. इसके बाद और शेष निजी बीज उत्पादकों द्वारा वितरित किए जाते हैं.

खाद्यान्न उत्पादन में लीड भूमिका निभायेगा राज्य: राज्य सरकार का मानना है कि सब्सिडी में बढ़ोतरी किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साबित करता है. साथ ही हरियाणा सरकार किसान-केंद्रित योजनाएं और सब्सिडी जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य देश के खाद्यान्न भंडार को मजबूत करने में अपनी लीड भूमिका को बनाए रखे.