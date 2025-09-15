ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना है फायदेमंद, हरियाणा रोडवेज में 1000 किमी सालाना मुफ्त यात्रा, जानें किसे मिलती है सुविधा

भिवानी में हैप्पी कार्ड का बड़ी संख्या में लोग फायदा उठा रहे हैं. कार्ड से रोडवेज में एक हजार किलोमीटर फ्री यात्रा की सुविधा है.

HARYANA HAPPY CARD YOJANA
हैप्पी कार्ड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 9:37 PM IST

3 Min Read
भिवानीः हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानि हैप्पी कार्ड स्कीम काफी फायदेमंद है. इसकी मदद से लाभुक सालाना एक हजार किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. हरियाणा में कई लाख लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं. जानिए कौन और कैसे इस कार्ड को बनवा सकता है.

भिवानी में लाखों लोग उठा रहे हैं फायदाः इसके तहत अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है. एक साल पूरा होने के बाद हैप्पी कार्ड अपने आप रिन्यू हो जाते हैं. हैप्पी कार्ड योजना भिवानी जिले में सफल साबित हो रही है. योजना के तहत भिवानी जिला में अब तक एक लाख 52 हजार 892 पात्र लोगों के हैप्पी कार्ड बनाए जा चुके हैं. फिलहाल एक लाख 38 हजार 918 पात्र सरकारी बसों में फ्री सफर का लाभ ले रहे हैं, जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे लोग किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

हैप्पी कार्ड से एक हजार किलोमीट मुफ्त यात्रा (Etv Bharat)

जानें किस से कितने हैप्पी कार्ड बने हैंः भिवानी डिपो में 91 हजार 448 लोगों के हैप्पी कार्ड बन चुके हैं, जिनमें से 79 हजार 407 लोग योजना का लाभ ले रहे हैं. खंडवार बात करे तो लोहारू सब डिपो में 30 हजार 419 कार्ड बने हैं जिनमें से 29 हजार 849 लोग फिलहाल इसका लाभ ले रहे हैं. तोशाम सब डिपो में 31 हजार 25 लोगों के कार्ड बने हैं, जिनमें से 29 हजार 662 लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं. इसके अलावा 13 हजार 973 कार्ड अभी भी रोडवेज डिपो में पड़ा हुआ है.

कैसे करें हैप्पी कार्ड के लिए आवेदनः हरियाणा रोडवेज के भिवानी के टीएम भरतपाल परमार ने बताया कि "भिवानी जिला में अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है. कोई भी वंचित व्यक्ति संबंधित डिपो में संपर्क करके अपने हैप्पी कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं. यात्रा के दौरान हैप्पी कार्ड से टिकट लेते समय आधार कार्ड होना जरूरी है." उन्होंने बताया कि "अभी तक जिला में एक लाख 52 हजार 892 पात्र लोगों के हैप्पी कार्ड बन चुके हैं. हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए पात्र लोग किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं." हैप्पी कार्ड के लाभार्थी सोनू और मनीष ने कहा कि "सरकार की हैप्पी कार्ड योजना बहुत अच्छी है, जिसके तहत गरीब परिवार के लोग एक वर्ष में एक हजार किलोमीटर तक की यात्रा रोडवेज बस में नि:शुल्क कर सकते हैं. इससे काफी मात्रा में रुपये की बचत हुई है."

