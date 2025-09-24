हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटियों का किया गठन, 22 जिलों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति
हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटियों का गठन करते हुए 22 जिलों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है.
Published : September 24, 2025 at 6:59 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 7:11 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटियों का गठन करते हुए 22 जिलों की सभी मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिए हैं.
अंबाला में मार्केट कमेटियां :
- अंबाला सिटी मार्केट कमेटी में जसविंदर सिंह चेयरमैन और गुलशन कुमार बने वाइस चेयरमैन
- न्नयौला मार्केट कमेटी में गुरचरण सिंह चेयरमैन और योगेन्द्र मोहन बने वाइस चेयरमैन
- साहा मार्केट कमेटी के चेयरमैन जसमेर सिंह और मनजीत सिंह वाइस चेयरमैन बनाए गए
- बरारा मार्केट कमेटी में कुलराज चेयरमैन और देवेंद्र बंसल वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- शहज़ादपुर मार्केट कमेटी के चेयरमेन गोपाल मित्तल और जगदीप सिंह वाइस चेयरमैन होंगे
- नारायणगढ़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र राणा और वाइस चेयरमैन भूषण अग्रवाल होंगे
- अंबाला कैंट मार्केट कमेटी में बलविंदर सिंह चेयरमैन और सुरेंद्र भाटिया वाइस चेयरमैन बने
भिवानी में मार्केट कमेटियां :
- बहल मार्केट कमेटी में रवि महमिया चेयरमैन और रामचंद्र टांडी वाइस चेयरमैन बने
- जुई मार्केट कमेटी में मीर सिंह चेयरमैन और दीपक वाइस चेयरमैन बने
- लोहारू मार्केट कमेटी के संजय नेहरा चेयरमैन और सुभाष सैनी वाइस चेयरमैन बने
- सिवानी मार्केट कमेटी के चेयरमैन संजय राहड और पुजा रानी वाइस चेयरमैन बनी
- तोशाम मार्केट कमेटी में चरणदेव मेहचा चेयरमैन और सचिन वाइस चेयरमैन बने
- भिवानी मार्केट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण लालऔर संजय मेहता वाइस चेयरमैन होंगे
- बवानीखेड़ा मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजेन्द्र कुमार और पतराम वाइस चेयरमैन होंगे
चरखी दादरी में मार्केट कमेटियां :
- चरखी दादरी मार्केट कमेटी के चेयरमेन सतेन्द्र परमार और मोहन लाल प्रधान वाइस चेयरमैन होंगे
झज्जर में मार्केट कमेटियां :
- झज्जर मार्केट कमेटी के चेयरमैन सत्यवीर सिंह और जसबीर सिंह वाइस चेयरमैन बने
- बहादुरगढ़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन विनोद कौशिक और प्रदीप गुप्ता वाइस चेयरमैन होंगे
- बेरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र शर्मा और अशोक गोयल वाइस चेयरमैन होंगा
पलवल में मार्केट कमेटियां :
- पलवल मार्केट कमेटी के चेयरमेन पंकज विरमानी और वाइस चेयरमैन संदीप गोयल होंगे
- होडल मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगमेंदर सिंह और वाइस चेयरमैन पवन शर्मा नियुक्त किए गए
- हथीन मार्केट कमेटी के चेयरमेन देवी सिंह डागर और वाइस चेयरमैन राकेश गर्ग होंगे
- हसनपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन राम बैंसला और पवन पुनिया वाइस चेयरमैन होंगे
सिरसा में मार्केट कमेटियां :
- डिंग मार्केट कमेटी के चेयरमैन रविंदर सिंह और वाइस चेयरमैन मनोज कुमार खुराना होंगे
- ऐलनाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन भगवान सिंह और वाइस चेयरमैन चन्द्र प्रकाश नियुक्त किए गए
- रानियां मार्केट कमेटी के चेयरमैन ललित मोहन पोपली और वाइस चेयरमैन स्वर्ण सिंह अभोली नियुक्त किए गए
- सिरसा मार्केट कमेटी के चेयरमैन इंदरपाल और जनक राज शेरपूरा वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए
पंचकूला में मार्केट कमेटियां :
- बरवाला मार्केट कमेटी के चेयरमैन देशराज को पोसवाल और अक्षय कुमार कौशल वाइस चेयरमैन होंगे
- पंचकूला मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा और ओमप्रकाश सिंगला वाइस चेयरमैन होंगे
- रायपुर रानी मार्केट कमेटी के चेयरमेन पंचराम और अरविंद सिंगला वाइस चेयरमैन होंगे
नूंह में मार्केट कमेटियां :
- नूंह मार्केट कमेटी के चेयरमैन चेतराम और वाइस चेयरमैन थान सिंह होंगे
- पुन्हाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन महादेव पटेल और संजय गर्ग वाइस चेयरमैन होंगे
- फ़िरोज़पुर झिरका मार्केट कमेटी के चेयरमैन महावीर सैनी और तेजपाल वाइस चेयरमैन होंगे
- तावड़ू मार्केट कमेटी के चेयरमैन मुकेश यादव और प्रेम सैनी वाइस चेयरमैन होंगे
यमुनानगर में मार्केट कमेटियां :
- साढौरा मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन कुमार और सुनीता गर्ग नियुक्त
- सरस्वती नगर मार्केट कमेटी के चेयरमैन जसविंदर सैनी और वाइस चेयरमैन सतीश कुमार होंगे
- बिलासपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन विपन सिंगला और सूरजभान सैनी वाइस चेयरमैन होंगे
- जगाधरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन विपुल गर्ग और थट सिंह वाइस चेयरमैन होंगे
- प्रताप नगर मार्केट कमेटी के चेयरमैन कैलाश शर्मा और वाइस चेयरमैन योगेश कुमार नियुक्त किए गए
- यमुनानगर मार्केट कमेटी के चेयरमैन राकेश त्यागी और मोहित बंसल वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- रादौर मार्केट कमेटी के चेयरमैन रूपिंदर सिंह माली और बंसीलाल वाइस चेयरमैन नियुक्त किया
डबवाली में मार्केट कमेटियां :
- कालांवाली मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतपाल और मोहनलाल वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- डबवाली मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतीश जग्गा और अमिलाल पारिख वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
महेन्द्रगढ़ में मार्केट कमेटियां :
- अटेली मार्केट कमेटी के चेयरमैन शिवरतन और राकेश कुमार अग्रवाल वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- कनीना मार्केट कमेटी के चेयरमैन अरुणा कौशिक और आशीष कुमार वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- महेंद्रगढ़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन भागीरथ और कृष्ण वाइस चेयरमैन बने
- नारनौल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बाबूलाल और वाइस चेयरमैन सुरेश चंद्र चौधरी बने
- नांगल चौधरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रमाशंकर और राधेश्याम सैनी वाइस चेयरमैन बने
कैथल में मार्केट कमेटियां :
- कैथल मार्केट कमेटी के चेयरमैन विजेंदर रोड और वाइस चेयरमैन जयसिंह बनाए गए
- पुंडरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुभाष हजवाना और देवी दयाल बरसाना वाइस चेयरमैन बनाए गए
- ढांड मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतीश शर्मा और राम नारायण वाइस चेयरमैन बनाए गए
- कलायत मार्केट कमेटी के चेयरमैन राज किशन राणा और ऋषि पाल वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- राजौंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह और वाइस चेयरमैन राजेश कुमार नियुक्त हुए
- चीका मार्केट कमेटी में जगमाल राणा और मांगे राम जिंदल वाइस चेयरमैन बने
- सीवन मार्केट कमेटी में शमशेर सैनी और वाइस चेयरमैन विक्रम अनजान बनाए गए
- पाई मार्केट कमेटी में राजेन्द्र कृष्ण चेयरमैन और सत्यवान ढुल वाइस चेयरमैन बनाए गए
रेवाड़ी में मार्केट कमेटियां :
- कोसली मार्केट कमेटी के चेयरमैन महेश यादव और दिनेश गोयल वाइस चेयरमैन बनाए गए
- रेवाड़ी मार्केट कमेटी के चेयरमैन अनिल सैनी और दीपक मंगला वाइस चेयरमैन बनाए गए
जींद में मार्केट कमेटियां :
- जींद मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनीष बबलु गोयल और हरिदास वाइस चेयरमैन होंगे
- जुलाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनोज कुमार और प्रवीण वाइस चेयरमैन होंगे
- उचाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार और प्रवीण वाइस चेयरमैन बनाए गए
- पिल्लू खेड़ा मार्केट कमेटी के चेयरमैन रोहतास और सोनू वाइस चेयरमैन बनाए गए
- सफीदों मार्केट कमेटी के चेयरमैन चंद्र सिंह सैनी और मदन गोयल वाइस चेयरमैन बने
- नरवाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन अमित ढाकल और सत्य प्रकाश सैनी वाइस चेयरमैन बने
- अलेवा मार्केट कमेटी के चेयरमैन रामपाल भारद्वाज और शमशेर सैनी वाइस चेयरमैन बने
सोनीपत में मार्केट कमेटियां :
- सोनीपत मार्केट कमेटी के चेयरमैन अरूण चौहान और संजय वर्मा वाइस चेयरमैन बनाए गए
- खरखौदा मार्केट कमेटी के चेयरमैन आनंद सिंह दहिया और वाइस चेयरमैन गुलशन ठेकेदार बनाए गए
- गन्नौर मार्केट कमेटी के चेयरमैन निशांत छौक्कर और योगेश कौशिक वाइस चेयरमैन होंगे
- गोहाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण सैनी राजेंद्र किरदार वाइस चेयरमैन बने
फरीदाबाद में मार्केट कमेटियां :
- फ़रीदाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुभाष आहूजा और सोनू शर्मा वाइस चेयरमैन बने
- तिगांव मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजेश्वर भाटी और वाइस चेयरमैन श्रीपाल शर्मा होंगे
- बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन संजीव कुमार और कांता देवी बनी
- मोहना मार्केट कमेटी के चेयरमैन संदीप तोमर और हरिओम शर्मा वाइस चेयरमैन बने
- एनआईटी मार्केट कमेटी के चेयरमैन देविंदर भडाना और मनोज यादव वाइस चेयरमैन बने
करनाल में मार्केट कमेटियां :
- इंद्री मार्केट कमेटी के चेयरमैन महेंद्र सिंह और दीपक बंसल वाइस चेयरमैन होंगे
- कुंजपुरा मार्केट कमेटी के चेयरमैन दीपक सैनी और संदीप चौहान वाइस चेयरमैन होंगे
- करनाल मार्केट कमेटी के चेयरमैन ईश्वर लाल और वाइस चेयरमैन लेखराज गर्ग बने
- घरौंडा मार्केट कमिटी के चेयरमैन राजकुमार पालीवाल और राजपाल शर्मा वाइस प्रेसीडेंट बनाए गए
- जुंडला मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुशील कुमार और वाइस चेयरमैन रमेश चंद्र नियुक्त हुए
- असंध मार्केट कमिटी के चेयरमैन प्रवीण कुमार और राम अवतार वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- तरावड़ी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणदीप चौधरी और राजीव नारंग वाइस चेयरमैन बने
- नीलोखेड़ी मार्केट कमेटी के चेयरमैन शिवनाथ कपूर और मलखान सिंह वाइस चेयरमैन बने
- निसिंग मार्केट कमेटी के चेयरमैन रोहित और राधेश्याम वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- निगदू मार्केट कमिटी के चेयरमैन बलराज और श्रीराम वाइस चेयरमैन बने
पानीपत में मार्केट कमेटियां :
बापौली मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजेन्द्र रावल और पवन कुमार वाइस चेयरमैन बने
इसराणा मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजेश जागलन और विशाल गोयल वाइस चेयरमैन बने
मतलौडा मार्केट कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी और अश्विनी गर्ग वाइस चेयरमैन बने
मार्केट कमेटी पानीपत के चेयरमैन अवतार सिंह और बलवान शर्मा वाइस चेयरमैन बनाए गए
समालखा मार्केट कमेटी के चेयरमैन विनय कुमार जैन और सतवीर शर्मा वाइस चेयरमैन बने
गुरुग्राम में मार्केट कमेटियां :
- फरूखनगर मार्केट कमेटी के चेयरमैन दौलतराम और कंवरपाल चौहान वाइस चेयरमैन बने
- गुरुग्राम मार्केट कमेटी गुरुग्राम के चेयरमैन मनीष यादव और राजेंद्र अग्रवाल वाइस चेयरमैन बने दौलतपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनोज यादव और श्यामलाल वाइस चेयरमैन बने
- सोहना मार्केट कमेटी के चेयरमैन दयाराम लोहिया और अशोक बंसल वाइस चेयरमैन बने
हिसार में मार्केट कमेटियां :
- हांसी मार्केट कमेटी के चेयरमैन दिनेश धवन और सुरजीत वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए
- नारनौंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन उदय सिंह लोहान और वीरेंद्र शर्मा वाइस चेयरमैन बने
- बास मार्केट कमेटी के चेयरमैन शमशेर सिंह और आज़ाद शर्मा वाइस चेयरमैन बने
- बरवाला मार्केट कमेटी के चेयरमैन प्रवीण सैनी और रौशन घनघस वाइस चेयरमैन होंगे
- उकलाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन इंद्र सिंह ओला और आनंद जैन वाइस चेयरमैन होंगे
- आदमपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन ठाकर दास पवार और रितु वाइस चेयरमैन होंगे
- हिसार मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह और अनिल बनाए गए
फतेहाबाद में मार्केट कमेटियां :
- धरसौल मार्केट कमेटी के चेयरमैन राम मेहर और लाला हेमराज वाइस चेयरमैन बनाए गए
- टोहाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगजीत सिंह और लक्ष्मण बंसल वाइस चेयरमैन होंगे
- जाखल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बिंदर सिंह और कंवल कृष्ण सिंगला वाइस चेयरमैन होंगे
- भूना मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजीव नाहला और कैलाश बंसल वाइस चेयरमैन बनाए गए
- भट्टू कलां मार्केट कमेटी के चेयरमैन प्रदीप मंधान और योगराज शर्मा वाइसचेयरमैन होंगे
- फ़तेहाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगदीश जाखड़ और इंदर गावरी वाइस चेयरमैन होंगे
- रतिया मार्केट कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल शर्मा और कुलवंती सैनी वाइस चेयरमैन होंगी
रोहतक में मार्केट कमेटियां :
- रोहतक मार्केट कमेटी के चेयरमैन अशोक चौधरी और वाइस चेयरमैन सतीश गोयल नियुक्त किए गए
- सांपला मार्केट कमेटी के चेयरमैन उदय भान मलिक और बंसी वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए
- महम मार्केट कमेटी के चेयरमैन ईश्वर सिंह और लीलू वाइस चेयरमैन होंगे
कुरूक्षेत्र में मार्केट कमेटियां :
- इस्माईलाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन बलबीर राणा और नसीब सिंह वाइस चेयरमैन होंगे
- पेहवा मार्केट कमेटी के चेयरमैन तरणदीप वैरच और नन्द लाल सिंगला वाइस चेयरमैन बने
- शाहबाद मार्कंडा मार्केट कमेटी के चेयरमैन करणराज सिंह तूर और त्रिलोचन हांडा वाइस चेयरमैन बने
- थानेसर मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश कुमार और शशिकांत जैन वाइस चेयरमैन होंगे
- लाडवा मार्केट कमेटी के चेयरमैन गणेश दत्त और सुरेंद्र सिंघल वाइस चेयरमैन होंगे
- पिपली मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतीश रोड और अमीचंद वाइस चेयरमैन होंगे
- बाबैन मार्केट कमेटी के चेयरमैन जसविंदर सैनी और जगदीश लाल वाइस चेयरमैन बने
