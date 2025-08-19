ETV Bharat / state

अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, बैठक में कई पहलुओं पर हुआ मंथन

हरियाणा सरकार अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है.

Haryana government
हरियाणा सरकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 10:57 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप विकसित किया जा रहा है. इसके तहत अग्रोहा में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जहां खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों को संरक्षित और प्रदर्शित किया जाएगा. यह संग्रहालय यहां आने वालों को क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें एक ज्ञानवर्धक और आकर्षक अनुभव भी प्रदान करेगा.

मुख्यमंत्री ने ली अहम बैठक: इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई. बैठक में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के विकास की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई. इस महत्वपूर्ण बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, असीम गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता शामिल हुए.

अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी (ETV Bharat)

काफी महत्वपूर्ण है अग्रोहा: बैठक के दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थल है. इसके विकास से यह न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में भी उभरेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हिसार-अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा एक समग्र मास्टर प्लान तैयार किया जाए. जिसमें अग्रोहा को एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की विस्तृत रणनीति शामिल हो.

पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही खुदाई: इसके साथ ही अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के आसपास स्थित टीलों की जियो टैगिंग कर उस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि इन टीलों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके.बैठक में जानकारी दी गई कि अग्रोहा में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खुदाई का कार्य किया जा रहा है. खुदाई से पहले संभावित क्षेत्रों की ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षण कराया गया, जिसके आधार पर उत्खनन आरंभ किया गया. अब तक खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यह पता लगता है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य को एक नई पहचान देगा.

अग्रोहा को रेलवे से जोड़ने पर चर्चा:बैठक के संबंध में पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि अग्रोहा की जो पुरातत्व साइट है, यह बहुत पुरानी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे मार्क किया था. तीन चरणों में इसकी खुदाई का काम शुरू भी किया गया था. हालांकि यह बंद हो गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि इसमें अभी बहुत संभावनाएं हैं. सिंधु सरस्वती की यह पुरानी साइट है. इसमें और भी अवशेष मिलने की संभावना है. उससे पता चलेगा कि उस वक्त लोग कैसे रहते थे. यहां की जमी को आर्कियोलॉजिकल विभाग को ट्रांसफर करने पर चर्चा हुई. पर्यटकों के लिए भी यहां कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई. अग्रोहा को रेलवे से जोड़ने पर चर्चा हुई है. हिसार, अग्रोहा कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट से जोड़ने पर मंथन किया गया है. उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत कुछ वहां पर होगा.

अब तक खुदाई में मिली कई चीजें: वहीं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अग्रोहा में खुदाई को लेकर आगे क्या करना चाहिए? इसको लेकर चर्चा हुई है. जो वहां अभी तक खुदाई हुई है, उसमें बहुत कुछ मिला है. ऐसे में आगे भी खुदाई करनी चाहिए. अग्रोहा को लेकर इंटीग्रेटेड प्लान को लेकर चर्चा हुई है. अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, उसकी जब रिपोर्ट आएगी, फिर सीएम उस पर फैंसला लेंगे.

