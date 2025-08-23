करनाल: करनाल के डॉ मंगलसेन ऑडिटोरियम में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी शामिल हुए. इस दौरान पूर्व सीएम ने मनीषा मौत मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया: केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 3 साल से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है. चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद इसको मनाया जाने लगा है.हमारे आने वाली युवा जनरेशन को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले, इसलिए इसको मनाया जाने लगा है. अंतरिक्ष सेटेलाइट के माध्यम से ही हमें पता चला है कि हमारी ऐतिहासिक नदी सरस्वती कितनी बड़ी थी. हमारे यहां विज्ञान बहुत पुराना है. ग्रह, नक्षत्र की विद्या भी इन पर ही आधारित है. ग्रहण कब लगेगा, यह हम सालों पहले ही बता सकते हैं. यह सब विज्ञान के जरिए ही संभव हो पाया है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है. आज भी विज्ञान के माध्यम से नए तरीके से वैज्ञानिक बहुत अच्छा हमारे देश में काम कर रहे हैं. मैं हमारे वैज्ञानिकों और छात्रों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर (ETV Bharat)

"सत्र को विपक्ष ने चलने नहीं दिया": पूर्व सीएम ने कहा कि सबसे पहले मैं यहां बताना चाहता हूं कि संसद में सत्र को विपक्ष ने चलने नहीं दिया. कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो उनके द्वारा खड़े किए गए हैं और उनके विपरीत बातें जाने वाली हैं, लेकिन वह सब समझते हैं और उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया. विपक्ष और उनके समर्थिक शायद यह सोचते हैं कि सदन के न चलने से उनका लाभ होगा. लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोकसभा या विधानसभा में अगर वह इस प्रकार से काम करेंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी.

मनीषा मौत पर प्रतिक्रिया: मनीषा मौत मामले में मंत्री खट्टर ने कहा कि यह एक दुखद और बड़ी घटना है. ऐसी घटनाओं को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए. उस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है. लेकिन इस घटना में जैसे मृत शरीर मिलता है, पुलिस जांच होती है, इन सभी बातों को लेकर ठीक ट्रैक पर चीज चल रही हैं. परिवार की संतुष्टि के लिए तीन बार पोस्टमार्टम हुआ है. हमारी सरकार ने उनकी बात मानी है. रिपोर्ट जल्द आएगी.

विपक्ष मुद्दे में कर रहा राजनीति: पूर्व सीएम ने जांच को लेकर कहा कि जहां तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस इसकी जांच सही तरीके से कर रही थी. उन्होंने कुछ चीज ढूंढे हैं, लेकिन फिर भी परिवार ने कहा है कि हमें सीबीआई से जांच करवानी है तो उसके लिए भी हम तैयार हो गए हैं. हमें किसी से कोई आपति नहीं. जिस जांच एजेंसी से जांच करवानी है, हम तैयार हैं.अगर इस मामले में कुछ निकलेगा तो वह लोकल निकलेगा, इसमें पार्टी या पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कोई भी रोल नहीं है. आखिर दोषी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले. विपक्ष राजनीति करने के लिए इस प्रकार के मामले को मुद्दा बना रहा है.

राहुल गांधी पर अटैक: वहीं, राहुल गांधी की यात्रा पर मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियां अपने हिसाब से प्रचार करती है. हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है. यात्रा वह भी करते हैं और हम भी करते हैं. इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए. विषय तो यह है कि जनता को जागरूक करना और उनके सामने पक्ष रखना है. सब अपना पक्ष जनता के सामने रखते हैं, जनता जिसको सही मानती है, उनको समर्थन देती है. बिहार की जनता सब विषय को जान चुकी है. नकली वोट जो बाहर निकल जाएंगे. इसकी तकलीफ इन सब दलों को है, क्योंकि यह उसका उपयोग करते थे. कहावत है कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे." "चोर मचाए शोर." खैर जनता सब समझती है.

ये भी पढ़ें:भिवानी मनीषा मौत केस: बिटिया की मौत पर सियासत से झल्लाए पिता, वीडियो जारी कर की अपील - "मेरी बेटी की मौत पर राजनीति ना करें"