हरियाणा में बारिश ने खेतों के बाद मंडी में अन्नदाता को रुलाया, भीगने से हजारों टन अनाज बर्बाद, समय पर फसल की नहीं हो पाई खरीद

हरियाणा में बारिश से नुकसान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 6, 2025 at 8:58 PM IST 2 Min Read

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है. बारिश से किसानों का खुले आसमान के नीचे पड़ा पीला सोना (धान) भीग गया है. किसान प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी फसल सही समय पर नहीं बिक पाई जिस कारण आज बारिश ने उनकी फसल को भिगो दिया. किसानों का यह भी आरोप है कि मंडी में फसल रखने के लिए उचित शेड नहीं है जिस कारण उन्हें अपनी फसल खुले में गिरानी पड़ रही है. खेतों के बाद मंडी में किसानों पर बारिश की मारः किसान दिलबाग सिंह का कहना है कि "किसान अगर सड़क पर फसल गिराने को मजबूर है. यह प्रशासन की कमी है. अगर व्यवस्था होती तो किसान की फसल भीगने से बच जाती, उन्होंने कहा इस वर्ष में किसानों को पहले बाढ़, फिर फिजी वायरस तो फिर पीली डूडी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण फसल की पैदावार कम हुई है. वहीं जब मंडी लेकर आए तो बरसात की मार पड़ गई."