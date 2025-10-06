हरियाणा में बारिश ने खेतों के बाद मंडी में अन्नदाता को रुलाया, भीगने से हजारों टन अनाज बर्बाद, समय पर फसल की नहीं हो पाई खरीद
कुरुक्षेत्र में बारिश के कारण मंडी में खुले आसामान के नीचे पड़ी हजारों टन फसल भीग गई.
October 6, 2025
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है. बारिश से किसानों का खुले आसमान के नीचे पड़ा पीला सोना (धान) भीग गया है. किसान प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी फसल सही समय पर नहीं बिक पाई जिस कारण आज बारिश ने उनकी फसल को भिगो दिया. किसानों का यह भी आरोप है कि मंडी में फसल रखने के लिए उचित शेड नहीं है जिस कारण उन्हें अपनी फसल खुले में गिरानी पड़ रही है.
खेतों के बाद मंडी में किसानों पर बारिश की मारः किसान दिलबाग सिंह का कहना है कि "किसान अगर सड़क पर फसल गिराने को मजबूर है. यह प्रशासन की कमी है. अगर व्यवस्था होती तो किसान की फसल भीगने से बच जाती, उन्होंने कहा इस वर्ष में किसानों को पहले बाढ़, फिर फिजी वायरस तो फिर पीली डूडी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण फसल की पैदावार कम हुई है. वहीं जब मंडी लेकर आए तो बरसात की मार पड़ गई."
सरकार हर हाल में किसानों की फसल खरीदेः दिलबाग सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि "किसान की फसल जैसी भी व्यवस्था में है सरकार खरीदने का काम करे." उन्होंने कहा कि "पिछले दिनों बरसात की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. अब सभी किसानों की फसल पक चुकी है. ज्यादातर किसान अनाज मंडी में अपनी फसल को लेकर आए हुए हैं लेकिन बरसात के कारण उनकी फसल भीग गई है. इस कारण उनको नुकसान होगा. कुछ किसानों के खेत में फसल पक कर तैयार है. उस फसल को भी इस बरसात से नुकसान पहुंचा है."
लापरवाही के लिए कमीशन एजेंटों पर होगी कार्रवाईः वही मंडी सचिव भूपेंद्र का कहना है कि "बरसात की संभावना के चलते किसानों और आढ़तियों को सूचित कर दिया गया था. किसानों को 2 से 3 दिन तक फसल मंडी में न लाने की अपील की गई थी. साथ में आढ़तियों को भी तिरपाल आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था. फिर भी किसी कमीशन एजेंट ने अगर कोई लापरवाही बरती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा. हम किसी भी हालत में किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे."