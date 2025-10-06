ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश ने खेतों के बाद मंडी में अन्नदाता को रुलाया, भीगने से हजारों टन अनाज बर्बाद, समय पर फसल की नहीं हो पाई खरीद

कुरुक्षेत्र में बारिश के कारण मंडी में खुले आसामान के नीचे पड़ी हजारों टन फसल भीग गई.

Rain causes damage to farmers
हरियाणा में बारिश से नुकसान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 6, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है. बारिश से किसानों का खुले आसमान के नीचे पड़ा पीला सोना (धान) भीग गया है. किसान प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी फसल सही समय पर नहीं बिक पाई जिस कारण आज बारिश ने उनकी फसल को भिगो दिया. किसानों का यह भी आरोप है कि मंडी में फसल रखने के लिए उचित शेड नहीं है जिस कारण उन्हें अपनी फसल खुले में गिरानी पड़ रही है.

खेतों के बाद मंडी में किसानों पर बारिश की मारः किसान दिलबाग सिंह का कहना है कि "किसान अगर सड़क पर फसल गिराने को मजबूर है. यह प्रशासन की कमी है. अगर व्यवस्था होती तो किसान की फसल भीगने से बच जाती, उन्होंने कहा इस वर्ष में किसानों को पहले बाढ़, फिर फिजी वायरस तो फिर पीली डूडी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण फसल की पैदावार कम हुई है. वहीं जब मंडी लेकर आए तो बरसात की मार पड़ गई."

बारिश से तबाही (Etv Bharat)

सरकार हर हाल में किसानों की फसल खरीदेः दिलबाग सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि "किसान की फसल जैसी भी व्यवस्था में है सरकार खरीदने का काम करे." उन्होंने कहा कि "पिछले दिनों बरसात की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. अब सभी किसानों की फसल पक चुकी है. ज्यादातर किसान अनाज मंडी में अपनी फसल को लेकर आए हुए हैं लेकिन बरसात के कारण उनकी फसल भीग गई है. इस कारण उनको नुकसान होगा. कुछ किसानों के खेत में फसल पक कर तैयार है. उस फसल को भी इस बरसात से नुकसान पहुंचा है."

Rain causes damage to farmers
मंडी में धान की फसल को हुए नुकसान को दिखाते किसान (Etv Bharat)

लापरवाही के लिए कमीशन एजेंटों पर होगी कार्रवाईः वही मंडी सचिव भूपेंद्र का कहना है कि "बरसात की संभावना के चलते किसानों और आढ़तियों को सूचित कर दिया गया था. किसानों को 2 से 3 दिन तक फसल मंडी में न लाने की अपील की गई थी. साथ में आढ़तियों को भी तिरपाल आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था. फिर भी किसी कमीशन एजेंट ने अगर कोई लापरवाही बरती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा. हम किसी भी हालत में किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे."

Rain causes damage to farmers
धान की फसल का हाल (Etv Bharat)
Rain causes damage to farmers
खराब हुई धान की फसल (Etv Bharat)
Rain causes damage to farmers
पानी में धान की बोरियां (Etv Bharat)
Rain causes damage to farmers
मंडी में जमा बारिश का पानी (Etv Bharat)
Rain causes damage to farmers
धान की फसल की बर्बादी (Etv Bharat)
Rain causes damage to farmers
मंडी में पानी में भीगी धान की फसल (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-हरियाणा के इन 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, इस दिन तक एक्टिव रहेगा मानसून

For All Latest Updates

TAGGED:

बारिश से किसानों को नुकसानहरियाणा में बारिशRAIN IN HARYANALOSS DUE TO RAIN IN HARYANARAIN CAUSES DAMAGE TO FARMERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.