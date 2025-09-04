चंडीगढ़ : हरियाणा के बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का फैसला लिया है. हरियाणा के किसान इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत हासिल होगी.
15 सितंबर तक खुला रहेगा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल : हरियाणा के बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का फैसला लिया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने एक उच्चस्तरीय बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के दावों का फौरन निपटारा किया जाए ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अप्लाई करके किसान आसानी से अपने नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकेंगे.
विपुल गोयल ने दिए निर्देश : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने पहले से लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा की और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम, राहत सामग्री और बचाव उपकरणों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. इस दौरान सेना, गैर-सरकारी संगठनों और वॉलंटियर्स के साथ कॉर्डिनेशन करने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी जोर दिया.
किसान कहां करे जानकारी अपलोड ? : हरियाणा के किसान नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने नुकसान की जानकारी को आसानी से अपलोड कर सकते हैं - https://ekshatipurti.haryana.gov.in/
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऐसे करें अप्लाई :
- सबसे पहले अपने ब्राउजर(गूगल क्रोम/मोजिला फायरफॉक्स/माइक्रोसॉफ्ट एज/ओपेरा) पर जाइए और गूगल में सर्च करिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (ekshatipurti portal)
- फिर वेबसाइट https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ पर जाइए.
- अब किसान भाई अपने परिवार पहचान संख्या/आधार संख्या को यहां पर दर्ज करिए. फिर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें.
- अगर परिवार पहचान संख्या विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो उसे दर्ज करने के बाद आपको परिवार के सदस्यों के नाम दिखाए जाएंगे. जिसके नाम से फसल होगी उसके नाम का यहां पर आपको सिलेक्शन करना होगा.
- ओटीपी सब्मिट करने के बाद आपको परिवार पहचान संख्या, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर भरके सब्मिट करना होगा और फिर ओटीपी डालना होगा.
- इसके बाद आपको मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में पंजीकृत भूमि दिखने को मिल जाएगी. मुआवजे के लिए पेंसिल वाले आईकॉन पर क्लिक करें और फिर क्षतिपूर्ति विवरण दर्ज करें.
ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देखें :
