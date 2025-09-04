ETV Bharat / state

हरियाणा में इस तारीख तक खुलेगा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल, किसान घर बैठे चुटकियों में ऐसे करें अप्लाई - HARYANA EKSHATIPURTI PORTAL

हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का फैसला लिया है.

Haryana ekshatipurti portal will remain open till 15 September 2025 Learn Step By Step Process to Apply
हरियाणा में इस तारीख तक खुलेगा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read

चंडीगढ़ : हरियाणा के बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का फैसला लिया है. हरियाणा के किसान इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत हासिल होगी.

15 सितंबर तक खुला रहेगा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल : हरियाणा के बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का फैसला लिया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने एक उच्चस्तरीय बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के दावों का फौरन निपटारा किया जाए ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अप्लाई करके किसान आसानी से अपने नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकेंगे.

Haryana ekshatipurti portal will remain open till 15 September 2025 Learn Step By Step Process to Apply
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (Haryana Government)

विपुल गोयल ने दिए निर्देश : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने पहले से लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा की और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम, राहत सामग्री और बचाव उपकरणों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. इस दौरान सेना, गैर-सरकारी संगठनों और वॉलंटियर्स के साथ कॉर्डिनेशन करने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी जोर दिया.

किसान कहां करे जानकारी अपलोड ? : हरियाणा के किसान नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने नुकसान की जानकारी को आसानी से अपलोड कर सकते हैं - https://ekshatipurti.haryana.gov.in/

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऐसे करें अप्लाई :

  1. सबसे पहले अपने ब्राउजर(गूगल क्रोम/मोजिला फायरफॉक्स/माइक्रोसॉफ्ट एज/ओपेरा) पर जाइए और गूगल में सर्च करिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (ekshatipurti portal)
  2. फिर वेबसाइट https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ पर जाइए.
  3. अब किसान भाई अपने परिवार पहचान संख्या/आधार संख्या को यहां पर दर्ज करिए. फिर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें.
  4. अगर परिवार पहचान संख्या विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो उसे दर्ज करने के बाद आपको परिवार के सदस्यों के नाम दिखाए जाएंगे. जिसके नाम से फसल होगी उसके नाम का यहां पर आपको सिलेक्शन करना होगा.
  5. ओटीपी सब्मिट करने के बाद आपको परिवार पहचान संख्या, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर भरके सब्मिट करना होगा और फिर ओटीपी डालना होगा.
  6. इसके बाद आपको मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में पंजीकृत भूमि दिखने को मिल जाएगी. मुआवजे के लिए पेंसिल वाले आईकॉन पर क्लिक करें और फिर क्षतिपूर्ति विवरण दर्ज करें.

ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देखें :

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट, गांवों में भरा पानी, परेशानी में ज़िंदगानी, प्रशासन की मदद बेमानी

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में यमुना नदी का कहर, बसंतपुर समेत कई इलाके जलमग्न, नाव के जरिए किया जा रहा परिवारों का रेस्क्यू

ये भी पढ़ें : टांगरी नदी का कहर: लगातार भारी बारिश से अंबाला में बाढ़ का खतरा, NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

चंडीगढ़ : हरियाणा के बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का फैसला लिया है. हरियाणा के किसान इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत हासिल होगी.

15 सितंबर तक खुला रहेगा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल : हरियाणा के बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का फैसला लिया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने एक उच्चस्तरीय बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के दावों का फौरन निपटारा किया जाए ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अप्लाई करके किसान आसानी से अपने नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकेंगे.

Haryana ekshatipurti portal will remain open till 15 September 2025 Learn Step By Step Process to Apply
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (Haryana Government)

विपुल गोयल ने दिए निर्देश : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने पहले से लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा की और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम, राहत सामग्री और बचाव उपकरणों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. इस दौरान सेना, गैर-सरकारी संगठनों और वॉलंटियर्स के साथ कॉर्डिनेशन करने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी जोर दिया.

किसान कहां करे जानकारी अपलोड ? : हरियाणा के किसान नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने नुकसान की जानकारी को आसानी से अपलोड कर सकते हैं - https://ekshatipurti.haryana.gov.in/

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऐसे करें अप्लाई :

  1. सबसे पहले अपने ब्राउजर(गूगल क्रोम/मोजिला फायरफॉक्स/माइक्रोसॉफ्ट एज/ओपेरा) पर जाइए और गूगल में सर्च करिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (ekshatipurti portal)
  2. फिर वेबसाइट https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ पर जाइए.
  3. अब किसान भाई अपने परिवार पहचान संख्या/आधार संख्या को यहां पर दर्ज करिए. फिर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें.
  4. अगर परिवार पहचान संख्या विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो उसे दर्ज करने के बाद आपको परिवार के सदस्यों के नाम दिखाए जाएंगे. जिसके नाम से फसल होगी उसके नाम का यहां पर आपको सिलेक्शन करना होगा.
  5. ओटीपी सब्मिट करने के बाद आपको परिवार पहचान संख्या, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर भरके सब्मिट करना होगा और फिर ओटीपी डालना होगा.
  6. इसके बाद आपको मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में पंजीकृत भूमि दिखने को मिल जाएगी. मुआवजे के लिए पेंसिल वाले आईकॉन पर क्लिक करें और फिर क्षतिपूर्ति विवरण दर्ज करें.

ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देखें :

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट, गांवों में भरा पानी, परेशानी में ज़िंदगानी, प्रशासन की मदद बेमानी

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में यमुना नदी का कहर, बसंतपुर समेत कई इलाके जलमग्न, नाव के जरिए किया जा रहा परिवारों का रेस्क्यू

ये भी पढ़ें : टांगरी नदी का कहर: लगातार भारी बारिश से अंबाला में बाढ़ का खतरा, NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA EKSHATIPURTI PORTALHARYANA FLOODHARYANA FARMERSहरियाणा ई क्षतिपूर्ति पोर्टलHARYANA EKSHATIPURTI PORTAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.