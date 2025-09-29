ETV Bharat / state

पानीपत में बच्चे को उल्टा लटकाने वाले स्कूल पर बड़ा एक्शन, ड्राइवर-प्रिंसिपल गिरफ्तार, स्कूल पर लगा ताला

पानीपत : हरियाणा के पानीपत के निजी स्कूल में बच्चे को उल्टा लटकाकर पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

बच्चे को उल्टा लटकाकर पीटा गया : पानीपत के निजी स्कूल का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जहां होमवर्क ना करने पर दूसरी कक्षा के छात्र को उल्टा लटकाकर पीटा गया. प्रिंसिपल के कहने पर ड्राइवर ने घटना को अंजाम दिया. साथ ही वीडयो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इसके साथ ही स्कूल की महिला टीचर का भी बेरहम चेहरा सामने आया था जिसमें वो छोटे-छोटे बच्चों के मुंह पर जोरदार चांटे मारती हुई दिखी. मामला जाटल रोड स्थित सृजन पब्लिक स्कूल का है.

निजी स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन (Etv Bharat)

शिक्षा मंत्री का एक्शन : इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "मां-बाप अपने फूल जैसे बच्चे को स्कूल इसलिये भेजते हैं ताकि वे खेलकूदकर अपना विकास कर सके. लेकिन किसी मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटना कहीं की भी इंसानियत नहीं है. ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया है." वहीं डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि "प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा." वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है.