ETV Bharat / state

हरियाणा में कोल्ड्रिफ सिरप पर फिलहाल बैन नहीं, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बोली - राज्य में नहीं हो रही सिरप की सप्लाई

हरियाणा में कोल्ड्रिफ सिरप पर बैन नहीं: मंत्री आरती राव ने बताया कि "स्वास्थ्य विभाग की टीम फार्मा कंपनियों के संपर्क में है. लेकिन फिलहाल हरियाणा में कोल्ड्रिफ सिरप के इस्तेमाल की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में हरियाणा में फिलहाल इस कफ सिरप पर कोई बैन नहीं लगाया गया है." आपको बता दें कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में आज ही कोल्ड्रिफ सिरप को बैन कर दिया गया है.

पंचकूला: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव आज पंचकूला में महर्षि वाल्मिकी जयंती पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई. यहां उनसे मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद बैन की गई कोल्ड्रिफ सिरप को लेकर सवाल पूछा गया. इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि "हरियाणा में कोल्ड्रिफ सिरप तैयार नहीं की जा रही है." उन्होंने किसी अन्य सिरप/दवाई में भी इसके ड्रग्स की मिलावट होने से इनकार किया है.

कोल्ड्रिफ सिरप पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी ये जानकारी (Etv Bharat)

हरियाणा में डॉक्टरों की कमी: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से हरियाणा में डॉक्टरों की कमी होने के बारे में भी सवाल किया गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि "बीते एक वर्ष में बड़ी संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है." उन्होंने कहा कि "जितनी संख्या में बीते एक वर्ष में डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, इतनी संख्या में बीते बीस वर्ष में भी नियुक्तियां नहीं की गई." उन्होंने हरियाणा में डॉक्टरों की कमी होने की बात को स्वीकारते हुए कहा कि "किसी भी क्षेत्र की मजबूती के लिए उसमें समय लगता है."



सफाई कर्मियों और छात्रा को सम्मानित किया: जिला प्रशासन के सहयोग से महर्षि वाल्मीकि का जिला स्तरीय समारोह पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर-1 में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के साथ कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवी नगर, जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया सहित अन्य उपस्थित रहे. मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "वाल्मीकि जी का जीवन यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, साधना और सेवा के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है." उन्होंने कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अनेक योजनाएं शुरू किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और सीवरेज की सफाई के दौरान मृत्यु पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है." इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच सफाई मित्रों को सम्मानित किया. साथ ही सार्थक स्कूल सेक्टर-12 की नौवीं कक्षा की छात्रा रीमा को भी सम्मानित किया. छात्रा द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया.

पंचकूला में महर्षि वाल्मिकी जयंती समारोह में मौजूद लोग (Etv Bharat)

कालका विधायिका को गलत टिप्पणी पर टोका: कार्यक्रम में कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने वाल्मीकि जी की जीवनी पर प्रकाश डाल रही थी. लेकिन इसी दौरान उनके द्वारा एक वाल्मीकि जी के संबंध में एक प्रसंग के बताने पर कार्यक्रम में उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा विधायिका को गलत जानकारी होने की बात कहते हुए टोका गया. हालांकि विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि "उन्होंने जो पढ़ा, उसके आधार पर ही जानकारी दी है, लेकिन यह भी कहा कि हो सकता है जानकारी गलत हो." इसके अलावा विधायक ने कहा कि "हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के माध्यम से समाज के हर वर्ग में समानता, शिक्षा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार का काम कर रही है."