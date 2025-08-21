भिवानी: लेडी टीचर मनीषा मौत मिस्ट्री अब सीबीआई सॉल्व करेगी. इसके लिए हरियाणा पुलिस ने अभी तक हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट बना कर सीबीआई को सौंप दी है. हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने परिजनों की दोनों मांगे (मामले की सीबीआई जांच, दिल्ली एम्स में शव का पोस्टमार्टम) मान ली थी. जिसके बाद मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. अब आगे की जांच सीबीआई करेगी.

पुलिस के हाथ लगा CCTV फुटेज: डीजीपी ने बताया कि 11 अगस्त 2025 को मनीषा स्कूल आई थी. जिस बस से वो रोजाना स्कूल आती जाती थी. उस बस के ड्राइवर को उसने डेढ़ बजे के करीब फोन कर बताया कि आज वो बस में नहीं जाएगी. मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें मनीषा पेस्टीसाइड की दुकान पर दिखाई दे रही है. हालांकि सीसीटीवी फुटेज में मनीषा दूर दिखाई दे रही है.

हरियाणा डीजीपी ने घटनाक्रम की दी पूरी जानकारी (Etv Bharat)

मनीषा ने खरीदा पेस्टीसाइड? दुकानदार ने बताया कि पेस्टीसाइड खरीदने की जो प्रक्रिया होती है. उसी को फॉलो कर उसने बच्ची को पेस्टीसाइड दिया और उसकी एंट्री की. दुकानदार ने बताया कि बच्ची आई थी और उसने पेस्टीसाइड खरीदा. डीजीपी ने बताया कि दुकानदार के बयान दर्ज किए हैं. उस वीडियो के बाद एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं है. जिसके चलते हमारे पास कोई आईविटनेस नहीं है. इसके बाद 13 अगस्त को डेड बॉडी मिली.

जांच में सीबीआई का सहयोग करेंगे-डीजीपी: डीजीपी ने बताया खेत में काम करने वाले ने कुत्तों को झुंड देखा. ऐसा लग रहा था कि कुत्ते किसी जानवर को खा रहे हों, जब वो कुत्तों को हटाने पहुंचा, तो उसने लड़की के शव को देखा. उसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर भिवानी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई. उससे परिवार संतुष्ट नहीं था. जिसके बाद रोहतक पीजीआई में शव का दूसरा पोस्टमार्टम हुआ और उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई. इसके बाद भी परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में किया गया. जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है. अब मामला सीबीआई देखेगी. जो भी हमसे सहयोग होगा. वो हम करेंगे.

सुसाइड नोट में क्या मिला? डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मनीषा के पास से सुसाइड नोट मिला है. जिसे फिलहाल सावर्जनिक नहीं किया जा सकता. सुसाइड नोट के सही होने के तथ्यों की जांच में समय लगा. इसके लिए एक्सपर्ट की मदद ली गई.

शरारती तत्वों पर की गई कार्रवाई: डीजीपी ने कहा कि मामले में ग्रामीणों ने काफी सहयोग किया. इसके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश की. ऐसे शरारती तत्वों पर कार्रवाई भी की गई है. मामले में कुछ पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है. परिजनों ने उन पर आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया. जिसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई की गई.

