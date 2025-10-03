ETV Bharat / state

हरियाणा बना साइबर ठगों के खिलाफ देश का मॉडल राज्य, हेल्पलाइन 1930 बनी डिजिटल सुरक्षा की मजबूत ढाल

पंचकूला: देशभर की जांच एजेंसियों के लिए मौजूदा समय में साइबर अपराध सबसे गंभीर और पेचीदा चुनौती बन चुका है. चाहे पुलिस बल हो, आर्थिक अपराध शाखाएं या फिर अन्य बड़ी जांच एजेंसियां, सभी के लिए साइबर ठगों का डिजिटल जाल तोड़ पाना बेहद कठिन हो गया है. ये अपराध अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुके हैं. देश-विदेश में बैठे साइबर अपराधी महज कुछ सेकंड में आम लोगों के बैंक खाते साफ कर दे रहे हैं. बीते वर्षों में ठगों ने फर्जी ऑफर, इनाम या बैंकिंग सहायता के नाम पर लोगों को लालच देकर उनकी संवेदनशील जानकारी हासिल की और करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया.

फिशिंग, सिम क्लोन और रिमोट ऐप से उड़ रहे करोड़ों: हरियाणा डीजीपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब परंपरागत जेबकतरी या चेक जालसाजी की जगह साइबर ठग ओटीपी चोरी, पासवर्ड फिशिंग, सिम क्लोनिंग, यूपीआई रिक्वेस्ट का दुरुपयोग और रिमोट/स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं.ये अपराधी नकली निवेश प्लेटफॉर्म, फर्जी क्रिप्टो करेंसी ऐप्स और सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी पोर्टफोलियो डैशबोर्ड के जरिए पीड़ितों को बड़ी रकम का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं. तेजी से बढ़ती यह डिजिटल ठगी अब सिर्फ तकनीकी हमला नहीं, बल्कि समाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गई है.

"डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाला: हरियाणा पुलिस की साइबर यूनिट के अधिकारियों ने एक नई और खतरनाक प्रवृत्ति की पहचान की है, जिसे "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले के रूप में जाना जा रहा है. इसमें साइबर ठग वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसों या संवेदनशील जानकारी की उगाही करते हैं.यह ठगी का ऐसा रूप है जो मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए आम लोगों को फंसाता है.अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अपराधों का दायरा अंतरराष्ट्रीय हो चुका है और यह वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय है.अनुमान है कि साल 2025 तक साइबर अपराधों से वैश्विक नुकसान 10.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है.

हरियाणा पुलिस की सक्रियता से आया सुधार: हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के नेतृत्व में राज्य ने साइबर अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है. बीते दो वर्षों में पुलिस की सक्रियता से साइबर धोखाधड़ी की रकम में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, वसूली दर 10% से बढ़कर 2025 में 45% तक पहुंच गई है. साइबर अपराधियों की गिरफ्तारियों में भी बड़ा इजाफा हुआ है, जहां पहले रोजाना औसतन 5 गिरफ्तारियां होती थीं, अब यह संख्या 22 प्रतिदिन तक पहुंच गई है. ये आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि हरियाणा पुलिस साइबर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है.

साइबर हेल्पलाइन 1930 बनी लोगों की डिजिटल सुरक्षा ढाल: हरियाणा पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को तकनीकी और मानव संसाधनों से सशक्त बनाकर देश की सबसे प्रभावी हेल्पलाइनों में से एक बना दिया है. इस हेल्पलाइन में प्रशिक्षित अधिकारी, समर्पित कॉल टर्मिनल, और प्रमुख बैंकों के नोडल अफसरों की 24×7 टीम मौजूद है, जो तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ठगी की गई राशि को समय रहते ब्लॉक करने में सक्षम है. यह त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली हजारों लोगों को वित्तीय नुकसान से बचाने में सफल रही है, जिससे हरियाणा साइबर अपराध के खिलाफ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है.