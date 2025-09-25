नूंह में कांग्रेस का "वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान", MLA आफताब बोले- "संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ मंजूर नहीं, करते रहेंगे विरोध"
नूंह में कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया.
Published : September 25, 2025 at 5:48 PM IST
नूंह: हरियाणा कांग्रेस ने नूंह में पार्टी जिला अध्यक्ष एवं विधायक आफताब अहमद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आयोजित किया गया. यह प्रदर्शन विधायक आफताब अहमद के निवास से लेकर कुरैशी मस्जिद तक किया गया. इस दौरान विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "कांग्रेस पार्टी जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है."
कांग्रेस विधायक का बीजेपी पर निशाना: वहीं, विधायक ने कहा कि "बीजेपी जनता के हितों का हनन कर रही है. पूरे देश में चुनाव आयोग की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, वोट का अधिकार छीनने का काम किया है. उसके विरोध में राहुल गांधी ने बिहार में पद यात्रा की है. आज कांग्रेस जन पूरे देश में अपने लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक हकों के लिए सड़कों पर उतर रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के साथ मेवात में भी जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया है."
"अधिकारों से छेड़छाड़ मंजूर नहीं": विधायक आफ़ताब अहमद ने कहा कि "हम कांग्रेसजन जब तक लोकतांत्रिक, संवैधानिक अधिकार जो हमें हमारी क़ुर्बानी के बाद मिला था. अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है. इसी के दौरान हम सबने मिलकर विरोध किया है और आगे भी ये विरोध करते रहेंगे".
GST कम करने पर बोले विधायक: GST कम करने के सवाल पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "पहले सरकार ने जीएसटी के नाम पर 8 वर्षों तक गरीब जनता का खून चूसा और अब जीएसटी कम करने की बात को लेकर उत्सव मना रहे हैं. जबकि, जीएसटी के नाम पर जनता से लूटे गए पैसों की सरकार को भरपाई करनी चाहिए. आज सरकार खुद मान रही है कि जीएसटी काफी ज्यादा था, और इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हमेशा से किया. इसलिए बीजेपी को उत्सव मनाने के बजाय, जनता के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए. 7-8 साल में सरकार ने जनता से 55 लाख करोड़ रुपये जीएसटी के नाम पर लूटे हैं. इसके लिए सरकार को खेद जताना चाहिए, न कि उत्सव मनाना चाहिए."
"किसान विरोधी सरकार है बीजेपी": इसके अलावा, कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "जलभराव के कारण पिछले वर्ष भी हजारों एकड़ फसल मेवात जिले में किसानों की बर्बाद हो गई थी. उसका मुआवजा सरकार ने नहीं दिया और अब की बार भी हजारों एकड़ फसल बरसात के कारण खराब हुई है. जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है. भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है."
"वोट चोरी कर सत्ता हासिल कर रही बीजेपी": तो वहीं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहीदा खान ने कहा कि "भाजपा सरकार वोट चोरी कर सत्ता हासिल कर रही है. जिसकी सच्चाई आज हर कोई जान चुका है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़को पर उतर चुका है. इसी को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं.
