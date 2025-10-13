ETV Bharat / state

पूरे हरियाणा में IPS सुसाइड के विरोध में राजनीतिक दलों का प्रदर्शन, दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग

पूरे हरियाणा में IPS सुसाइड के विरोध में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

PROTESTS AGAINST IPS SUICIDE CASE
IPS सुसाइड के विरोध में प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 13, 2025 at 4:02 PM IST

कुरुक्षेत्र/नूंह/भिवानी: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र सेक्टर-13 स्थित कांग्रेस भवन से लेकर अग्रसेन चौक तक प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने दिवंगत अधिकारी की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा. इसके अलावा अन्य जिलों में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया.

थानेसर विधायक ने सरकार को आड़े हाथों लिया: प्रदर्शन के दौरान थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, "एक वरिष्ठ अधिकारी को आत्महत्या के लिए मजबूर होना व्यवस्था की असफलता है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मजबूर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, जो प्रदेश के अधिकारियों और आमजन को सुरक्षा देने में असफल रहे हैं. इस मुद्दे को जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है, जबकि यह एक न्याय और इंसाफ की लड़ाई है.कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को तब तक जारी रखेगी, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती."

कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

"कांग्रेस पूरन कुमार के परिवार के साथ": वहीं, कांग्रेस के कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष मेवा सिंह ने भी पार्टी की ओर से समर्थन जताते हुए कहा कि, "कांग्रेस पूरन कुमार के परिवार के साथ खड़ी है. यह सरकार का कर्तव्य है कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाएं दोबारा न हों. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हुए जोर दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आत्महत्या के असली कारणों का जल्द खुलासा किया जाए."

नूंह में कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

नूंह में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन: नूंह में एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. सोमवार को कांग्रेस ने गुरुग्राम-अलवर-पलवल टी पॉइंट से लघु सचिवालय तक मार्च निकाला और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. इस प्रदर्शन में नूंह जिले के तीनों विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. विधायक आफताब अहमद ने इसे बेहद दुखद और शर्मनाक घटना करार देते हुए कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या इस बात का संकेत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है. खासकर दलित, गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग में.उन्होंने आरोप लगाया कि सात दिन बीतने के बाद भी सरकार मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने में नाकाम रही है."

भिवानी में प्रदर्शन (Etv Bharat)

भिवानी में बसपा का विरोध प्रदर्शन: भिवानी में एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर सोमवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. बसपा ने लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने इस दुखद घटना को प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का नतीजा बताया. इस दौरान बसपा प्रदेश सचिव जोगेंद्र कायला ने आरोप लगाया कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को अनुसूचित जाति से होने के कारण मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और यह भाजपा सरकार की जातिवादी मानसिकता का परिणाम है.यह केवल एक अधिकारी की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे में फैली गंभीर असमानता और अन्याय का प्रतीक है."

दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला: भिवानी पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में हरियाणा सरकार की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि, "जब कांग्रेस सरकार में गीतिका शर्मा केस हुआ था, तब तत्कालीन मंत्री को पद से हटाकर सख्त जांच करवाई गई थी.सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा और निर्दोषों को राहत मिले." इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने, वोट चोरी और झूठे वादों के आरोप भी लगाए.

