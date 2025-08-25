ETV Bharat / state

वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेस ने किया विधानसभा मार्च, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले 'हरियाणे में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है' - CONGRESS ATTACK ON ECI

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि 'हरियाणे में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है'. यहां वोट चोरी की गई है.

Congress Attack On ECI
प्रेस से बात करते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 5:35 PM IST

चंडीगढ़ः 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारों के साथ हरियाणा में भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हाथों में तख्तियों के साथ विधानसभा के लिए पैदल कूच किया. कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ जाने वाली हाईकोर्ट चौक से विधानसभा के लिए पैदल मार्च किया. इस दौरान विधायक अपने-अपने हाथों में 'वोट चोर गद्दी छोड़','चर्चा चारों ओर है सरकार वोट चोर है', 'धिक्कार है धिक्कार है वोट चोर सरकार है' सहित वोट चोरी पर लिखे अन्य स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे. प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान कर रहे थे.

72 घंटे के अंदर 7 प्रतिशत वोट कैसे बढ़ाः पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल जी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया. इसी प्रकार से हरियाणा में जो चुनाव हुआ था उसी दिन मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में आ रहा है. एक तारीख को चुनाव होना था. चुनाव को एक के बजाय 5 तारीख को ले गए. क्यों ले गए भाई. 5 तारीख 7 बजे रात में वोट थी 61.65 प्रतिशत और उसी दिन रात पौने 12 बजे थी 61.9 प्रतिशत. वोट इनकी बढ़ कैसे गई. पहले कुछ बताया और फिर 72 घंटे के अंदर कुछ और बताया कैसे. 72 घंटे में वोट बढ़कर 67.90 कैसे हो गई. सात प्रतिशत कैसे बढ़ गई. कभी सुना है ऐसा. ये सोचने वाली बात है. ये लोग शक के दायरे में हैं. हरियाणे में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है.

वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेस ने किया विधानसभा मार्च (Etv Bharat)

'इलेक्शन कमीशन पहले शपथ पत्र दे': पत्रकारों की ओर से पूछा गया कि चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी शपथ पत्र दें. इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है. हम साबित करेंगे. पहले शपथ पत्र देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है. सरकारी संस्था है. ऑटोनोमस बॉडी है. पत्रकारों ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के समय में वोट चोरी की बात उठा रही है. इस पर हुड्डा ने कहा कि ये भूतकाल की बात करते हैं. मैं वर्तमान की बात करता हूं. आज क्या ये बताओ न मेरे को. ये सिर्फ ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए बात कर रहे हैं.

'हरियाणा में उसी की सरकार बनी है, जो बैलेट में जीता': पत्रकारों की ओर से पूछा गया कि वोट चोरी लोकसभा चुनाव में भी तो कर सकते थे. इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान ने एक स्वर में कहा कि करी होगी. पत्रकारों ने कहा कि भाजपा का कहना है कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वहां कुछ बोलते हैं. इस पर हुड्डा ने कहा कि राहुल जी तो सबूत दिए हैं उसकी जांच हुई क्या? कहां जांच हुई. 72 घंटे में कैसे बढ़ गए वोट. कोई जवाब है इनके पास. हरियाणा के पिछले 5 चुनाव को देखो, हरियाणा में उसी की सरकार बनी है, जो बैलेट में जीता है. इस बार कांग्रेस 90 में से 76 में जीती है. हम मांग कर रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो. बड़े-बड़े देशों में बैलेट से चुनाव हो रहे हैं.

