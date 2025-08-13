चंडीगढ़: मंगलवार देर शाम कांग्रेस हाईकमान ने 32 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर हरियाणा कांग्रेस संगठन का विस्तार किया है. 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार हुआ है. एक बार फिर से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा साफ नजर आया.

हुड्डा गुट के 19, सैलजा गुट के 11 नेता! जारी हुई सूची में कुल 32 नाम हैं. माना जा रहा है कि इनमें से 19 नेता हुड्डा गुट से हैं, जबकि 11 नेताओं का संबंध कुमारी सैलजा खेमे से हैं. एक जिला अध्यक्ष को न्यूट्रल माना जा रहा है और एक नाम राहुल गांधी के सीधे कोटे से आया है.

केसी वेणुगोपाल ने जारी किया आदेश: जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का आदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया. हरियाणा में कुल 33 जिला इकाइयां हैं. जिनमें से कांग्रेस हाईकमान ने फिलहाल 32 की घोषणा की है. केवल पानीपत शहरी इकाई के प्रधान का नाम अब तक तय नहीं हुआ.

हरियाणा में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का ऐलान (Congress)

महिला प्रतिनिधित्व में संतोष बेनीवाल को मौका: जारी सूची में महिला प्रतिनिधित्व भी दिखा. संतोष बेनीवाल इकलौती महिला हैं, जिन्हें सिरसा की कमान सौंपी गई है. साथ ही लाडवा से पूर्व विधायक मेवाराम को कुरुक्षेत्र और पूर्व विधायक शहीदा खान को मेवात (नूंह) का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

चुनाव हारे नेताओं को भी मिली जिम्मेदारी: 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके तीन नेताओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. परविंदर परी को अंबाला कैंट, अनिरुद्ध चौधरी को भिवानी रूरल और वर्धन यादव को गुरुग्राम रूरल की जिम्मेदारी दी गई है. तीनों बीजेपी उम्मीदवारों से हारे थे.

जीटी बेल्ट में संतुलन की कोशिश: हरियाणा के जीटी बेल्ट में कांग्रेस ने हुड्डा और सैलजा खेमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत जैसे 6 जिलों में दोनों खेमों के 5-5 नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

बांगड़ बेल्ट में सैलजा खेमे का पलड़ा भारी: बांगड़ बेल्ट में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी-दादरी शामिल हैं. यहां कुल 7 जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जिनमें से 4 सैलजा गुट से और 3 हुड्डा खेमे से हैं.

अहीरवाल में मिला राहुल गांधी के करीबी को स्थान: अहीरवाल बेल्ट की 6 में से 3 इकाइयों पर हुड्डा गुट का कब्जा रहा. वहीं गुरुग्राम ग्रामीण से वर्धन यादव को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है. सुभाष छाबड़ी को न्यूट्रल माना गया है, जबकि प्रवीण चौधरी सैलजा गुट से हैं.

जाट बेल्ट में हुड्डा का एकछत्र राज: रोहतक, झज्जर और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में हुड्डा गुट की सीधी पकड़ दिखाई दी. इन जिलों की सभी इकाइयों पर हुड्डा खेमे के नेता नियुक्त किए गए हैं.

साउथ हरियाणा और बांगर बेल्ट में भी दबदबा कायम: फरीदाबाद और पलवल में भी हुड्डा कैंप के बलजीत कौशिक और नेत्रपाल अधाना को जिलाध्यक्ष बनाया गया. जींद और कैथल में भी हुड्डा गुट को वरीयता दी गई है.

राहुल गांधी की निगरानी में हुआ चयन: 4 जून 2025 को राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का दौरा किया था. इसके बाद उन्होंने सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजे, जिन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर नाम शॉर्टलिस्ट किए. इसके बाद फाइनल लिस्ट केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा कर तैयार की.

