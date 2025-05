ETV Bharat / state

भारत-पाक तनाव के बीच हरियाणा सीएम की बड़ी बैठक, लिए गए ये फैसले - HARYANA CM SPECIAL MEETING

राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते सीएम नायब सिंह सैनी ( Etv Bharat )

Published : May 10, 2025 at 5:29 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:55 PM IST

चंडीगढ़ः पहलगाम हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है. इस कारण किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई है. इन तैयारियों की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, वरीय सैन्य अधिकारी के अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीसी, एसपी भी जुड़े थे. संदिग्ध चीज मिलती है तो पुलिस को करें सूचितः हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल ब्लैकआउट का कोई आदेश नहीं है. अगर किसी जगह कोई विशेष स्थिती बनती है तो वहां के जिला उपायुक्त अलर्ट के मुताबिक फैसला लेंगे. सभी डीसी को निर्देश दिया गया है कि सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम बनाएं, ताकि कोई कन्फ्यूजन न पैदा हो. साथ ही वाटर रिसोर्सेज पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि अगर कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो नागरिक इसकी सूचना पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि स्वयं न छुएं न ही सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से पोस्ट कर पैनिक क्रिएट करें. SOP के तहत बम निरोधक दस्ता इसकी जांच करेंगे. सीएम की बैठक की जानकारी देती गृह सचिव सुमिता मिश्रा (Etv Bharat) हरियाणा में कोई निजी ड्रोन नहीं उड़ेगाः गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में पुलिस-प्रशासन, सेना और इमरजेंसी सेवा से जुड़ी एजेंसियों के अलावा कोई भी प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है. साथ राज्य में किसी भी प्रकार के पटाखे का उपयोग/जलाना प्रतिबंधित है.

इमरजेंसी के लिए सभी जिले को 5-5 लाख की राशि आवंटितः गृह सचिव ने कहा कि शुक्रवार को सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया है. जिले में उपायुक्त इसकी कमान सभालेंगे. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के साथ इमरजेंसी में आवश्यक निर्णय के लिए अधिकृत होंगे. इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी डीसी को तत्काल 5-5 लाख की राशि उपलब्ध कराया गया है. जिले में अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस सहित अन्य वाहनों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिये गए हैं. इनमें आवश्यकता के अनुसार चालक आदि की नियुक्त के लिए डीसी को अधिकृत किया गया है. साथ ही अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं. नागरिक डायल 112 से सहायता चैनल को दुरुस्त रखने को कहा गया है. सीएम की बैठक की जानकारी देती गृह सचिव (Etv Bharat) जमाखोरी रोकने के लिए नियमित रूप से होगी छापेमारीः उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है आम नागरिकों की एसेंशियल सर्विस में कोई रुकावट नहीं आए. उनके रूटीन लाइफ में कम से कम हस्तक्षेप हो. एग्जिस्टिंग स्टॉक को चेक करने और स्टॉक ना करने बारे में हिदायत दी गई है. इस दौरान आम लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए छापेमारी में आम लोगों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अनाज सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सभी डीसी को टीम बनाकर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिले में सिविल डिफेंस वालंटियर का होगा रजिस्ट्रेशनः गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि "झूठी अफवाहों पर विश्वास ना करें. राज्य सरकार रेगुलर ब्रीफिंग करेगी उस पर विश्वास करें. मेरी नागरिकों से अपील है पैनिक ना करें, केंद्र और राज्य सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि अंबाला सिरसा ऑलरेडी हॉटलाइन है और सेना इसकी पूरी देखभाल कर रही है. आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस वालंटियर तैयार किए जाएंगे. इसके लिए सोमवार से हर जिले में एनरोलमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया जाएगा". सोमवार से स्कूलों-कॉलेजों में होगी पढ़ाईः गृह सचिव के अनुसार अभी स्थिति सामान्य हैं. इसलिए सोमवार से राज्य के सभी जिलों में स्कूल-कॉलेजों में पठन पूर्व की भांति सोमवार से होगा. बाकी हालातों को देखकर फैसला लिया जाएगा. इमरजेंसी सेवाओं में कोआर्डिनेशन को बेहतर करेंः गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा कि सभी इमरजेंसी सेवाओं में विभाग के स्तर पर कोआर्डिनेशन बनाए रखने को कहा गया है. इसके लिए जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के साथ कोआर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठकः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक से पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आवश्यक सेवा और संसाधनों के मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी विभागों के सचिवों ने हिस्सा लिया. इस दौरान आवश्यक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्णय लिया गया. ये भी पढ़ेंः एक क्लिक में जानिए भारत-पाक तनाव के बीच हरियाणा सरकार के बड़े फैसले, जिसे आपको जानना है जरूरी - INDIA PAKISTAN TENSION

Last Updated : May 10, 2025 at 5:55 PM IST