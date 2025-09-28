ETV Bharat / state

हरियाणा में कूड़े से बनेगा टाइल्स, सीएम नायब सिंह सैनी ने जापान की कंपनी के साथ किया MOU

हरियाणा सरकार ने कूड़े से टाइल्स बनाने की परियोजना पर जापानी कंपनी होंडा के साथ MOU साइन किया है.

haryana-cm-nayab-singh-saini-signs-mou-with-japanese-company-to-produce-tiles-from-garbage
हरियाणा में कूड़े से बनेगा टाइल्स (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2025 at 9:05 PM IST

गुरुग्रामः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ विशेष बैठक करते हुए हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश का आह्वान किया. इस दौरान सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होंडा कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया गया. इसके तहत प्लांट की स्थापना के लिए जमीन और कूड़ा सरकार उपलब्ध करायेगी. होंडा कंपनी कूड़े से टाइल्स बनायेगी.

जापान जाएंगे सीएम : दरअसल मुख्यमंत्री का 6 से 8 अक्तूबर तक जापान यात्रा प्रस्तावित है. यात्रा के दौरान वे हरियाणा पैवेलियन का विशेष रूप से दौरा करेंगे. प्रस्तावित यात्रा के तहत उन्होंने हरियाणा में स्थापित जापान की मुख्य कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निवेश बढ़ाने पर विशेष रूप से मंथन किया. हरियाणा में जापानी कंपनियों का एक अलग से कलस्टर स्थापित करने पर विचार-विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ में कलस्टर स्थापना का निमंत्रण दिया. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "नारायणगढ़ से चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब बेहद नजदीक हैं, जिनकी दूरी मात्र 40 से 45 किलोमीटर ही है, जिससे व्यापार को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा."

मानेसर में पानी को लेकर हुई चर्चा: मानेसर में पानी की बेहतरीन सुविधा पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "इसके लिए डीपीआर तैयार है. जल्द टेंडर कराकर काम की शुरुआत कर दी जाएगी." उन्होंने बताया कि "मूनक नहर से पाइपलाइन के माध्यम से मानसेर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है." उन्होंने कहा कि "आने वाले 25-30 वर्षों के दृष्टिगत आबादी बढ़ने की संभावना के ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की जा रही है, जिससे पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी."

सीएसआर का पैसा उपायुक्त के माध्यम से खर्च होः मुख्यमंत्री ने सीएसआर(Corporate Social Responsibility) के माध्यम से उपयोगी कार्यों को गति देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि "सीएसआर का पैसा उपायुक्त के माध्यम से खर्च किया जाना चाहिए ताकि उस पैसे का बेहतरीन उपयोग हो सके. सीएसआर का अधिकाधिक लाभ आमजन को मिलना चाहिए. इसके लिए अस्पतालों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा कोर्स आदि शुरू किये जा सकते हैं. हरियाणा में प्रत्येक दस किलोमीटर के दायरे में मॉडल संस्कृति विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं. इस दिशा में सीएसआर के तहत अच्छे कार्य किये जा सकते हैं." मुख्यमंत्री ने सीएसआर के तहत औद्योगिक इकाइयों से आह्वान किया कि वे सड़कों को गोद लेकर उनका सौन्दर्यीकरण करवाएं."

हरियाणा के नेट एसजीएसटी में 110 प्रतिशत की हुई वृद्धिः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी और मात्र एक महीने के भीतर वह घोषणा पूरी हो चुकी है.इससे पता चलता है कि जो मोदी जी की गारंटी है, वह अवश्य पूरी होती है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है और जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है. हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह 2018-19 के 18910 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 39743 करोड़ रुपये हो गया. यह 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

