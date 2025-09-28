ETV Bharat / state

हरियाणा में कूड़े से बनेगा टाइल्स, सीएम नायब सिंह सैनी ने जापान की कंपनी के साथ किया MOU

Published : September 28, 2025 at 9:05 PM IST

गुरुग्रामः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ विशेष बैठक करते हुए हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश का आह्वान किया. इस दौरान सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होंडा कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया गया. इसके तहत प्लांट की स्थापना के लिए जमीन और कूड़ा सरकार उपलब्ध करायेगी. होंडा कंपनी कूड़े से टाइल्स बनायेगी. जापान जाएंगे सीएम : दरअसल मुख्यमंत्री का 6 से 8 अक्तूबर तक जापान यात्रा प्रस्तावित है. यात्रा के दौरान वे हरियाणा पैवेलियन का विशेष रूप से दौरा करेंगे. प्रस्तावित यात्रा के तहत उन्होंने हरियाणा में स्थापित जापान की मुख्य कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निवेश बढ़ाने पर विशेष रूप से मंथन किया. हरियाणा में जापानी कंपनियों का एक अलग से कलस्टर स्थापित करने पर विचार-विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ में कलस्टर स्थापना का निमंत्रण दिया. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "नारायणगढ़ से चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब बेहद नजदीक हैं, जिनकी दूरी मात्र 40 से 45 किलोमीटर ही है, जिससे व्यापार को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा." मानेसर में पानी को लेकर हुई चर्चा: मानेसर में पानी की बेहतरीन सुविधा पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "इसके लिए डीपीआर तैयार है. जल्द टेंडर कराकर काम की शुरुआत कर दी जाएगी." उन्होंने बताया कि "मूनक नहर से पाइपलाइन के माध्यम से मानसेर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है." उन्होंने कहा कि "आने वाले 25-30 वर्षों के दृष्टिगत आबादी बढ़ने की संभावना के ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की जा रही है, जिससे पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी."