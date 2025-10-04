ETV Bharat / state

हरियाणा में ख़राब सड़कें अब चुटकियों में हो जाएगी ठीक, "म्हारी सड़क" एप हुआ लॉन्च

पंचकूला : अगर आप हरियाणा में रहते हैं और ख़राब सड़कों से परेशान हैं तो अब आपको बिलकुल भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. चुटकियों में अब सड़कें सुधार दी जाएंगी क्योंकि हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आज "म्हारी सड़क" एप को लॉन्च कर दिया है.

म्हारी सड़क एप लॉन्च : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में ‘म्हारी सड़क’ एप को लॉन्च करते हुए कहा कि ये एप नागरिकों को सड़कों की स्थिति की सीधी जानकारी देगा. साथ ही इस एप के जरिए शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान तक पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और नागरियों की समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा. इस एप के जरिए सरकार की कोशिश है कि हरियाणा की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, इसीलिए इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई है.

"म्हारी सड़क" एप हुआ लॉन्च (Etv Bharat)

खराब सड़कों की शिकायत कर पाएंगे : सीएम ने कहा कि अब हरियाणा के नागरिक आसानी से खराब सड़कों की शिकायत एप के जरिए दर्ज करवा पाएंगे. सड़क खराब हो, या उसमें गड्ढे हो या कोई और परेशानी हो, उसका तत्काल समाधान किया जाएगा. म्हारी सड़क एप यूजर्स को खराब सड़कों की तस्वीर और लोकेशन को जीपीएस के जरिए अपलोड करने की सुविधा देगा. एक बार एप के जरिए आपने शिकायत दर्ज करा दी तो आप एप के जरिए ही अपनी शिकायत को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और उसका स्टेट्स जान पाएंगे. म्हारी सड़क एप की लॉन्चिंग के दौरान हरियाणा के लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे.