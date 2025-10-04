हरियाणा में ख़राब सड़कें अब चुटकियों में हो जाएगी ठीक, "म्हारी सड़क" एप हुआ लॉन्च

हरियाणा में ख़राब सड़कें अब चुटकियों में हो जाएगी ठीक, "म्हारी सड़क" एप हुआ लॉन्च
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में म्हारी सड़क एप लॉन्च कर दिया है जिसके जरिए कोई भी ख़राब सड़कों की शिकायत कर सकेगा.
Published : October 4, 2025 at 8:18 PM IST
पंचकूला : अगर आप हरियाणा में रहते हैं और ख़राब सड़कों से परेशान हैं तो अब आपको बिलकुल भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. चुटकियों में अब सड़कें सुधार दी जाएंगी क्योंकि हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आज "म्हारी सड़क" एप को लॉन्च कर दिया है.
म्हारी सड़क एप लॉन्च : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में ‘म्हारी सड़क’ एप को लॉन्च करते हुए कहा कि ये एप नागरिकों को सड़कों की स्थिति की सीधी जानकारी देगा. साथ ही इस एप के जरिए शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान तक पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और नागरियों की समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा. इस एप के जरिए सरकार की कोशिश है कि हरियाणा की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, इसीलिए इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई है.
खराब सड़कों की शिकायत कर पाएंगे : सीएम ने कहा कि अब हरियाणा के नागरिक आसानी से खराब सड़कों की शिकायत एप के जरिए दर्ज करवा पाएंगे. सड़क खराब हो, या उसमें गड्ढे हो या कोई और परेशानी हो, उसका तत्काल समाधान किया जाएगा. म्हारी सड़क एप यूजर्स को खराब सड़कों की तस्वीर और लोकेशन को जीपीएस के जरिए अपलोड करने की सुविधा देगा. एक बार एप के जरिए आपने शिकायत दर्ज करा दी तो आप एप के जरिए ही अपनी शिकायत को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और उसका स्टेट्स जान पाएंगे. म्हारी सड़क एप की लॉन्चिंग के दौरान हरियाणा के लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे.
गूगल प्ले स्टोर से कर पाएंगे डाउनलोड : म्हारी सड़क एप को आप आसानी से किसी भी स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बाद जीपीएस स्टार्ट कर खराब सड़क की तस्वीर लीजिए और अपनी शिकायत को दर्ज करा दीजिए. शिकायत दर्ज होने के बाद इसे लोक निर्माण विभाग(PWD) के फील्ड ऑफिसर्स को भेजा जाएगा और वे तुरंत इस पर एक्शन लेंगे.
म्हारी सड़क ऐप का शुभारम्भ (पंचकूला) pic.twitter.com/9CoQqoKcyI— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 4, 2025
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : पीएम मोदी 17 अक्टूबर को आएंगे सोनीपत, हरियाणा को देंगे बंपर सौगातें, तैयारी में जुटी सरकार
ये भी पढ़ें : Explainer: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, एक क्लिक में जानें सभी सवालों के जवाब
ये भी पढ़ें : हरियाणा के सीएम का किसानों को दिवाली गिफ्ट, 4.72 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, ट्यूबवेल बिल स्थगित, जानें बड़ी घोषणाएं