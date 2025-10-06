ETV Bharat / state

नायब सिंह सैनी जापानी मंत्रियों से मिले, हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए दिया न्यौता

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान के दौरे पर गए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं कीं. बैठकों के दौरान हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी वहां पर मौजूद रहे.

हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट : मुख्यमंत्री ने जापान के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा से मुलाकात की. इस बैठक में हरियाणा और जापान के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने और आर्थिक दृष्टि से दोनों प्रांतों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री ने ताकुमा को आगामी अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ में ‘पार्टनर कंट्री’ के रूप में भागीदारी के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया.

हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए दिया न्यौता (Etv Bharat)

कंपनियों के साथ मैराथन बैठक : हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने कई कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मैराथन बैठक की. इस दौरान Denso, Sojitz and Nissin कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई और ऑटोमोटिव, बॉयोगैस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को लेकर संवाद किया गया. प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीडीके कॉर्पोरेशन के साथ अहम बैठक कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श किया. टीडीके कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी ईएमसी सोहना, हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है. ये परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को स्पीड देगी.

एमओयू किया साइन : प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की प्रतिष्ठित सेइरेन कंपनी लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर साइन किए. इस समझौते के तहत सेइरेन कंपनी रोहतक में अपने मेगा प्रोजेक्ट में 220 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी. इस परियोजना से लगभग 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे.

निवेश पर जोर : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (METI) के राज्य मंत्री कोगा यूइचिरो से भी मुलाकात की. बैठक में दोनों पक्षों ने हरियाणा और जापान की औद्योगिक इकाइयों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की. इस दौरान भविष्य की मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स/सेमीकंडक्टर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में संभावित निवेश अवसरों पर संभावनाएं तलाशने पर भी विशेष जोर दिया गया.

मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा देश : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. हरियाणा सरकार की भी ये कोशिश है कि राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित हो और जापान जैसे तकनीकी रूप से अग्रणी देश के साथ सहयोग से हरियाणा में उद्योग, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुलें. प्रधानमंत्री के विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में जापान का ये दौरा एक बड़ा कदम है.

शिमाने प्रीफेक्चर के गवर्नर से मुलाकात : नायब सिंह सैनी ने अपने जापान दौरे के दौरान शिमाने प्रीफेक्चर के गवर्नर तात्सुया मारुयामा से ‌भी मुलाकात की. इस दौरान दोनों क्षेत्रों के उद्यमों के बीच प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान, नवाचार और संयुक्त उद्यमों के नए अवसर तलाशने पर विस्तार से चर्चा हुई. इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.