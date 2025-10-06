ETV Bharat / state

नायब सिंह सैनी जापानी मंत्रियों से मिले, हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए दिया न्यौता

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने जापान के दौरे में मंत्रियों से मुलाकात की और हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए न्यौता दिया.

Haryana CM Nayab Singh Saini Japan Visit Updates Invitation for Happening Haryana Global Investors Summit 2026
नायब सिंह सैनी जापानी मंत्रियों से मिले (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 6, 2025 at 6:35 PM IST

7 Min Read
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान के दौरे पर गए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं कीं. बैठकों के दौरान हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी वहां पर मौजूद रहे.

हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट : मुख्यमंत्री ने जापान के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा से मुलाकात की. इस बैठक में हरियाणा और जापान के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने और आर्थिक दृष्टि से दोनों प्रांतों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री ने ताकुमा को आगामी अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ में ‘पार्टनर कंट्री’ के रूप में भागीदारी के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया.

हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए दिया न्यौता (Etv Bharat)

कंपनियों के साथ मैराथन बैठक : हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने कई कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मैराथन बैठक की. इस दौरान Denso, Sojitz and Nissin कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई और ऑटोमोटिव, बॉयोगैस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को लेकर संवाद किया गया. प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीडीके कॉर्पोरेशन के साथ अहम बैठक कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श किया. टीडीके कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी ईएमसी सोहना, हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है. ये परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को स्पीड देगी.

एमओयू किया साइन : प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की प्रतिष्ठित सेइरेन कंपनी लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर साइन किए. इस समझौते के तहत सेइरेन कंपनी रोहतक में अपने मेगा प्रोजेक्ट में 220 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी. इस परियोजना से लगभग 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे.

निवेश पर जोर : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (METI) के राज्य मंत्री कोगा यूइचिरो से भी मुलाकात की. बैठक में दोनों पक्षों ने हरियाणा और जापान की औद्योगिक इकाइयों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की. इस दौरान भविष्य की मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स/सेमीकंडक्टर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में संभावित निवेश अवसरों पर संभावनाएं तलाशने पर भी विशेष जोर दिया गया.

मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा देश : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. हरियाणा सरकार की भी ये कोशिश है कि राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित हो और जापान जैसे तकनीकी रूप से अग्रणी देश के साथ सहयोग से हरियाणा में उद्योग, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुलें. प्रधानमंत्री के विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में जापान का ये दौरा एक बड़ा कदम है.

शिमाने प्रीफेक्चर के गवर्नर से मुलाकात : नायब सिंह सैनी ने अपने जापान दौरे के दौरान शिमाने प्रीफेक्चर के गवर्नर तात्सुया मारुयामा से ‌भी मुलाकात की. इस दौरान दोनों क्षेत्रों के उद्यमों के बीच प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान, नवाचार और संयुक्त उद्यमों के नए अवसर तलाशने पर विस्तार से चर्चा हुई. इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

रोड शो में भी हुए शामिल : इसके बाद मुख्यमंत्री ने टोक्यो में आयोजित हरियाणा-शिमाने प्रीफेक्चर रोड शो में भी हिस्सा लिया. यहां उपस्थित उद्योगपतियो और निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "जापान के साथ हमारे संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं. ये संबंध ऐतिहासिक और भावानात्मक हैं. जिस प्रकार शिमाने की अपनी चिरस्थायी परंपराएं हैं, उसी प्रकार हरियाणा भी भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन और पूजनीय स्थलों में से एक है. हरियाणा में ही धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि है, जहां सदियों पहले भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता का दिव्य संदेश दिया था. इसमें कर्तव्य, धर्म और ज्ञान का सार निहित है."

मोदी के जापान दौरे से फायदा : उन्होंने कहा कि "हमारा आपसी संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का है. इसे गहरे विश्वास, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अटूट उद्यम द्वारा बल मिला है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जापान की यात्रा की है. उसके बाद, उद्योगपतियों और निवेशकों ने अगले एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के इको सिस्टम को देखते हुए राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें."

मारुति सुजूकी का हरियाणा में प्लांट : मुख्यमंत्री ने कहा कि "शिमाने और हरियाणा कई मायनों में एक-दूसरे के पूरक हैं. दोनों ही गुणवत्ता, परिशुद्धता और नवाचार को अपनाते हुए एक गौरवशाली विरासत को संजोए हुए हैं. शिमाने और हरियाणा में सुदृढ़ औद्योगिक पार्क और स्मार्ट बुनियादी ढांचे से लेकर हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक सुविधाएं मौजूद हैं. हरियाणा लंबे समय से भारत में जापान का सबसे भरोसेमंद औद्योगिक केंद्र रहा है. इसकी नींव दशकों पहले तब पड़ी, जब मारुति सुजूकी ने 1980 के दशक में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में स्थापित किया. इसने भारत में मोबिलिटी क्षेत्र में क्रांति ला दी और एक विश्व स्तरीय औद्योगिक इकोसिस्टम को खड़ा किया."

हरियाणा में कई जापानी कंपनियां : उन्होंने कहा कि "आज हरियाणा में अनेक जापानी कंपनियां स्थित हैं. इनकी संख्या भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. हरियाणा देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीन ओर पड़ता है. इससे देश के बाज़ारों तक उत्पादों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है. दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम शहर में 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं. इतना ही नहीं, लागत को कम करने, बिक्री बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एन.सी.आर. क्षेत्र में हरियाणा सबसे उपयुक्त डेस्टीनेशन है."

निवेश करने के लिए न्यौता : नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है. इसमें उन सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनसे हरियाणा-शिमाने साझेदारी को बल मिलेगा. मुख्यमंत्री ने निवेशकों, उद्योगपतियों को हरियाणा में निवेश करने के लिए न्यौता दिया.

