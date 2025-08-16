चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं. आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को न सिर्फ फटकार लगाई. बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को लेकर दिए आदेश का स्वागत किया.

अपराधियों को सीएम ने दी चेतावनी : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य में अपराधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि वे राज्य में अपराध करना छोड़ दें वर्ना बुलडोज़र चलेगा और ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा.

हरियाणा में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं (Etv Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत: सीएम सैनी ने सुप्रीम कोर्ट से आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए आदेश का स्वागत किया. सीएम ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं, सरकार का दायित्व होता है कि वो उसका पालन करे. जैसे ही आदेश आएंगे हमें उसका पालन करना होगा. सरकार का काम संविधान की रक्षा करना और उसके अनुरूप चलना रहता है.

"कांग्रेस ने देश को कमजोर करने का काम किया": वहीं कांग्रेस पर जुबानी प्रहार करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को कमजोर करने का काम किया है. देश उस गति से नहीं बढ़ पाया, जो सपना हमारे क्रांतिकारी वीरों का था.कांग्रेस ने कभी उनके सम्मान के अनुरूप काम नहीं किया. कांग्रेस का काम संविधान की धज्जियां उड़ाना है, उसको तार-तार करना है. फिर भी वो कहते हैं कि संविधान को खतरा है. ये कांग्रेस की नीति है और ये सब समझ चुके हैं. कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा, कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए हैं.

"विपक्ष देश की सेना पर उठाते हैं सवाल": आगे सीएम ने कहा कि उन लोगों (विपक्ष) में शालीनता होनी चाहिए. लोग भी देखते हैं कि मुद्दा तो कोई है नहीं. लोकसभा ये चलने नहीं देते. कांग्रेस तो हमारी सेना पर ही सवाल उठती है, जबकि हम उन्हीं की वजह से चैन से सो पा रहे हैं. साल 2014 से पहले तो बसों में लिखा रहता था कि अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु ना पड़ी हो. जबकि आज इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है. ये सुरक्षित भारत किसी ने दिया तो पीएम मोदी ने दिया है. कांग्रेस के वक्त आतंकी घटनाओं की वजह से लोग डरे रहते थे. इन्होंने देश को कमजोर करने का काम किया है.

पीएम की तुलना कृष्ण से की: आगे सीएम सैनी ने पीएम मोदी की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी. सीएम सैनी ने कहा कि श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव है. वे एक गरीब व्यक्ति को उठाकर अपनी छाती से लगाते थे. पीएम नरेंद्र मोदी भी गरीब व्यक्ति को उठाकर छाती से लगा रहे हैं.

भिवानी में महिला टीचर की हत्या पर प्रतिक्रिया: इसके साथ ही भिवानी में एक महिला टीचर की हत्या के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं होगा. लोगों को सुरक्षित माहौल देना, सरकार का दायित्व है. किसी के पास कानून व्यवस्था को खराब करने का अधिकार नहीं है. इसलिए सभी लोग आराम से रहें. कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर कानून के खिलाफ काम करेगा, तो वह बचेगा नहीं. ये सरकार का स्पष्ट संदेश है.

रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर प्रतिक्रिया: रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल और फर्जी वोटर मामले को लेकर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि राहुल और प्रियंका गांधी देश को जागरूक कर रहे हैं. इस पर सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रहे हैं. चोरी तो वो करते थे. अब पीएम मोदी ने उस चोरी को बंद कर दिया है.

"हुड्डा राहुल की आवाज में आवाज मिला रहे": सैनी ने कहा कि हुड्डा साहब भी राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए. ये झूठ फैलाने का काम करते हैं. सांप निकल गया, अब लकड़ी पीट रहे हैं. जनता ने इनको नकार दिया है. इनका झूठ बिकने वाला नहीं है. ये पुराने मुद्दे को डेंट पेंट करके लाते हैं, लेकिन लोग सब जानते हैं.

"11 साल बाद खुली उनकी आंख": वहीं, ग्यारह साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने पर सीएम ने कहा कि उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए. ग्यारह साल बाद तो उनकी आंख तो खुली है.

विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर बोले सीएम: विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम सैनी वे कहा कि सत्र को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है. कौन से बिल आएंगे, वह भी बता देंगे. सरकार लगातार काम कर रही है. पीएम मोदी का पूरा आशीर्वाद हरियाणा पर है. विधायक दल की बैठक सत्र के एक दिन पहले होगी.

