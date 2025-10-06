ETV Bharat / state

हरियाणा CM नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे, करोड़ों रुपए के निवेश का समझौता, युवाओं को मिलेगा बंपर रोज़गार

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं. उन्होंने इस दौरान करोड़ों रुपए के निवेश का समझौता किया है.

CM NAYAB SINGH SAINI
सीएम नायब सिंह सैनी का जापान दौरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 6, 2025 at 1:54 PM IST

चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीन दिवसीय जापान दौरे पर हैं. सीएम 5 अक्टूबर की रात दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुए थे. नायब सिंह सैनी 6 से 8 अक्टूबर तक जापान में रहेंगे. उनकी कोशिश हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश करवाने की है, ताकि राज्य में नए उद्योग आए और युवाओं को रोज़गार मिल सके.

हरियाणा-जापान औद्योगिक संबंधों को मजबूत करनाः सीएम के जापान दौरे के दौरान रोहतक में 220 करोड़ से ज्यादा की एक मेगा परियोजना के लिए, वैश्विक सामग्री क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सेरेन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इस पहल से 1,700 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे और हरियाणा के विनिर्माण विकास को गति मिलेगी.

हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जापान को न्यौताः सीएम नायब सिंह सैनी ने आज जापान के विदेशी मामलों के राज्यमंत्री मियाजी तकुमा से मुलाकात की. इस दौरान बैठक में हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करने पर बात हुई. मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 का भी न्यौता दिया.

हरियाणा में निवेश पर चर्चाः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने टीडीके कॉर्पोरेशन और एटीएल बैटरी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जो ईएमसी सोहना में भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी प्लांट स्थापित कर रही है. इस मुलाकात के दौरान, हरियाणा में और निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई.

असाकुसा स्थित प्राचीन बौद्ध मंदिर पहुंचे सीएमः भारत और जापान के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में, हरियाणा प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो के असाकुसा स्थित प्राचीन बौद्ध मंदिर सेंसो-जी का दौरा किया. ये शहर का सबसे पुराना मंदिर है जो करुणा के बोधिसत्व कन्नन को समर्पित है.

9 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे कैबिनेट बैठकः 8 अक्टूबर की रात को सीएम वापस भारत लौटेंगे. इसके बाद वे 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वे नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे. बैठक में 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर राज्य में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चर्चा के साथ ही अन्य मुद्दे पर मंथन करेंगे.

