हरियाणा CM नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे, करोड़ों रुपए के निवेश का समझौता, युवाओं को मिलेगा बंपर रोज़गार
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं. उन्होंने इस दौरान करोड़ों रुपए के निवेश का समझौता किया है.
Published : October 6, 2025 at 1:54 PM IST
चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीन दिवसीय जापान दौरे पर हैं. सीएम 5 अक्टूबर की रात दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुए थे. नायब सिंह सैनी 6 से 8 अक्टूबर तक जापान में रहेंगे. उनकी कोशिश हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश करवाने की है, ताकि राज्य में नए उद्योग आए और युवाओं को रोज़गार मिल सके.
हरियाणा-जापान औद्योगिक संबंधों को मजबूत करनाः सीएम के जापान दौरे के दौरान रोहतक में 220 करोड़ से ज्यादा की एक मेगा परियोजना के लिए, वैश्विक सामग्री क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सेरेन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इस पहल से 1,700 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे और हरियाणा के विनिर्माण विकास को गति मिलेगी.
Strengthening Haryana–Japan industrial ties— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 6, 2025
An MoU signed with Seiren Co. Ltd., a global materials leader, for a ₹220+ Cr Mega Project in Rohtak. The initiative will create 1,700+ jobs & accelerate Haryana’s manufacturing growth story@NayabSainiBJP #IndiaJapanPartnership pic.twitter.com/RwlgCPkE7Y
हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जापान को न्यौताः सीएम नायब सिंह सैनी ने आज जापान के विदेशी मामलों के राज्यमंत्री मियाजी तकुमा से मुलाकात की. इस दौरान बैठक में हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करने पर बात हुई. मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 का भी न्यौता दिया.
A Haryana delegation led by CM Sh. @NayabSainiBJP met Mr. @KogaYuichiro_O, State Minister, METI, Japan, to explore SME collaborations in mobility, green energy, semiconductors, infrastructure, and digital transformation.@IndianEmbTokyo @MEAIndia#Haryana #IndiaJapanPartnership pic.twitter.com/AuUCGXQQ9O— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 6, 2025
हरियाणा में निवेश पर चर्चाः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने टीडीके कॉर्पोरेशन और एटीएल बैटरी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जो ईएमसी सोहना में भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी प्लांट स्थापित कर रही है. इस मुलाकात के दौरान, हरियाणा में और निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई.
A Haryana delegation led by Chief Minister Sh. @NayabSainiBJP met TDK Corporation and ATL Battery, which is establishing India’s largest Li-Ion battery plant at EMC Sohna, to discuss opportunities for further investment in Haryana.@IndianEmbTokyo#Haryana #IndiaJapanPartnership pic.twitter.com/fCSbZYYBQO— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 6, 2025
असाकुसा स्थित प्राचीन बौद्ध मंदिर पहुंचे सीएमः भारत और जापान के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में, हरियाणा प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो के असाकुसा स्थित प्राचीन बौद्ध मंदिर सेंसो-जी का दौरा किया. ये शहर का सबसे पुराना मंदिर है जो करुणा के बोधिसत्व कन्नन को समर्पित है.
As a symbol of the deep cultural ties between India and Japan, the Haryana delegation visited Sensō-ji, an ancient Buddhist temple in Asakusa, Tokyo — the city’s oldest temple dedicated to Kannon, the Bodhisattva of compassion.#Haryana #IndiaJapanPartnership #CulturalConnect pic.twitter.com/xgbnLkX34I— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 6, 2025
9 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे कैबिनेट बैठकः 8 अक्टूबर की रात को सीएम वापस भारत लौटेंगे. इसके बाद वे 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वे नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे. बैठक में 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर राज्य में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चर्चा के साथ ही अन्य मुद्दे पर मंथन करेंगे.
Haryana’s culture meets Japan at Expo 2025. From folk dance to craft, the land of valor and spirituality builds new bonds with the Land of the Rising Sun.@expo2025japan @IndianEmbTokyo#WorldExpo2025 #IndiaJapanPartnership #IndiaPavilionBharat pic.twitter.com/8kF5KCu4Vf— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 5, 2025