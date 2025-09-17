ETV Bharat / state

रोहतक में सेवा पखवाड़े की भव्य शुरुआत, पीएम मोदी का लाइव संबोधन आज, सीएम सैनी और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद

Rohtak Nayab Saini Program ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 17, 2025 at 9:44 AM IST 4 Min Read

रोहतक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रोहतक में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की जाएगी. इस विशेष अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम टैगोर ऑडिटोरियम, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाया जाएगा. कार्यक्रम के तहत सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े कई आयोजन होंगे. यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर दो हफ्तों तक चलेगा. इसमें नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जन-कल्याण के उद्देश्यों को बल मिलेगा. पौधारोपण और मैराथन की शुरुआत: सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 6:30 बजे रोहतक के सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया. इसी कड़ी में 'नशा मुक्त हरियाणा' अभियान के तहत युवाओं के लिए मैराथन आयोजित की गई, जिसे सीएम सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह मैराथन सुभाष चौक से शुरू होकर एमडीयू के गेट पर समाप्त हुई. इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है और हरियाणा को एक स्वस्थ राज्य बनाना है. नमो मियावाकी वन में पौधारोपण: सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 9:30 बजे सेक्टर-2 स्थित नमो मियावाकी वन में पौधारोपण किया. यह स्थल नगर निगम की जमीन पर तैयार किया गया है. इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया. इसके बाद दोनों नेता एमडीयू के टैगोर ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां स्वास्थ्य प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, पोषण अभियान और 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस अवसर पर पीएम मोदी का लाइव संदेश भी दिखाया जाएगा.