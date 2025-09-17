ETV Bharat / state

रोहतक में सेवा पखवाड़े की भव्य शुरुआत, पीएम मोदी का लाइव संबोधन आज, सीएम सैनी और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद

PM Modi Birthday In Rohtak: रोहतक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत, सीएम सैनी और जेपी नड्डा की भागीदारी.

Rohtak Nayab Saini Program
Rohtak Nayab Saini Program (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 9:44 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रोहतक में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की जाएगी. इस विशेष अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम टैगोर ऑडिटोरियम, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाया जाएगा. कार्यक्रम के तहत सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े कई आयोजन होंगे. यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर दो हफ्तों तक चलेगा. इसमें नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जन-कल्याण के उद्देश्यों को बल मिलेगा.

पौधारोपण और मैराथन की शुरुआत: सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 6:30 बजे रोहतक के सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया. इसी कड़ी में 'नशा मुक्त हरियाणा' अभियान के तहत युवाओं के लिए मैराथन आयोजित की गई, जिसे सीएम सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह मैराथन सुभाष चौक से शुरू होकर एमडीयू के गेट पर समाप्त हुई. इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है और हरियाणा को एक स्वस्थ राज्य बनाना है.

नमो मियावाकी वन में पौधारोपण: सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 9:30 बजे सेक्टर-2 स्थित नमो मियावाकी वन में पौधारोपण किया. यह स्थल नगर निगम की जमीन पर तैयार किया गया है. इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया. इसके बाद दोनों नेता एमडीयू के टैगोर ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां स्वास्थ्य प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, पोषण अभियान और 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस अवसर पर पीएम मोदी का लाइव संदेश भी दिखाया जाएगा.

विश्वकर्मा जयंती समारोह में सीएम सैनी होंगे मुख्य अतिथि: सीएम नायब सिंह सैनी दोपहर 1 बजे नई अनाज मंडी परिसर में आयोजित भगवान विश्वकर्मा जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. समारोह में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और मिशन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी. मुख्यमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. यह आयोजन राज्य में पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने का अवसर भी होगा, जिससे समाज में उनके महत्व को और अधिक मान्यता मिलेगी.

एमडीयू में वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के विशेष निर्देश: प्रधानमंत्री के जन्मदिन और वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए एमडीयू कैंपस में विशेष सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं. एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने एमडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक छात्र हॉस्टल से बाहर न निकलें और कर्मचारी अपने क्वार्टर में ही रहें. केवल आपात स्थिति में ही बाहर निकलने की अनुमति होगी. यह कदम वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

दुकानें और कैंटीन रहेंगी बंद, सुरक्षा में कोई चूक न हो इसका निर्देश: वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर रोहतक पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं कि एमडीयू के आसपास की सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी. इसके अलावा कैंपस की कैंटीन और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी इस दौरान बंद रखा जाएगा. एसपी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मौजूद रहेगा, ताकि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य गणमान्य अतिथियों का कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मनाएगी "सेवा पखवाड़ा", चंडीगढ़ में तैयारियां पूरी

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI BIRTHDAYSWACHHATA ABHIYANCM NAYAB SAINIROHTAK MDUPM MODI BIRTHDAY IN ROHTAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भिवानी की बेटियों पर परिवार को गर्व, बोले - ऐसी लड़कियां सबको मिले

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.