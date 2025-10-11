ETV Bharat / state

'दोषी कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा', IPS वाई पूरन आत्महत्या मामले पर बोले सीएम नायब सैनी

चंडीगढ़: शनिवार को चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई. बैठक में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन की आत्महत्या मामले पर दो मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वाई पूरन मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.

'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'-सीएम सैनी: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आईपीएस वाई पूरन मामले पर कहा "दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं. वाई पूरन सिंह का निधन बड़ी ही दुखद घटना है. जैसे ही जापान में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन की सूचना मिली, हमने उनकी पत्नी का ढांढस बंधाया और अधिकारियों को उनके साथ घर भेजा. सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी".

सीएम नायब सैनी की विपक्ष को नसीहत: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि "विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. अगर परिवार के साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी."

पोस्टमार्टम पर हुआ विवाद: बता दें कि अभी भी IPS वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद चल रहा है. शनिवार दोपहर को डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ PGI की मॉर्च्युरी में पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया. ना ही परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुआ. जिसके चलते आज भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है.

'पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की सहमति का इंतजार': चंडीगढ़ SSP कंवरदीप कौर का कहा कि "परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा. बिना उनकी सहमति के पोस्टमार्टम संभव नहीं है. इसलिए उनकी सहमति का इंतजार किया जा रहा है.