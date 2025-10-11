ETV Bharat / state

'दोषी कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा', IPS वाई पूरन आत्महत्या मामले पर बोले सीएम नायब सैनी

Nayab Saini on IPS Y Puran Suicide: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वाई पूरन मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. "दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई."

Nayab Saini on IPS Y Puran Suicide
Nayab Saini on IPS Y Puran Suicide (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: शनिवार को चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई. बैठक में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन की आत्महत्या मामले पर दो मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वाई पूरन मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.

'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'-सीएम सैनी: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आईपीएस वाई पूरन मामले पर कहा "दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं. वाई पूरन सिंह का निधन बड़ी ही दुखद घटना है. जैसे ही जापान में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन की सूचना मिली, हमने उनकी पत्नी का ढांढस बंधाया और अधिकारियों को उनके साथ घर भेजा. सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी".

सीएम नायब सैनी की विपक्ष को नसीहत: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि "विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. अगर परिवार के साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी."

पोस्टमार्टम पर हुआ विवाद: बता दें कि अभी भी IPS वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद चल रहा है. शनिवार दोपहर को डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ PGI की मॉर्च्युरी में पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया. ना ही परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुआ. जिसके चलते आज भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है.

'पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की सहमति का इंतजार': चंडीगढ़ SSP कंवरदीप कौर का कहा कि "परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा. बिना उनकी सहमति के पोस्टमार्टम संभव नहीं है. इसलिए उनकी सहमति का इंतजार किया जा रहा है.

अनुसूचित समाज ने 31 मेंबरी कमेटी बनाई: अनुसूचित समाज ने 31 मेंबरी कमेटी बनाई है. कमेटी का कहना है कि जब तक हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और SP नरेंद्र बिजारणिया अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक परिवार पोस्टमार्टम नहीं कराएगा. इसके अलावा कमेटी ने ऐलान किया है कि रविवार यानी 12 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत होगी. जिसके बाद बड़ा फैसला किया जाएगा.

रोहतक एसपी पर हुआ एक्शन: इससे पहले शनिवार सुबह वाई पूरन की डेडबॉडी को पुलिस ने चंडीगढ़ सेक्टर-16 गवर्नमेंट अस्पताल से PGI शिफ्ट किया था. जिस पर परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी मर्जी के खिलाफ डेडबॉडी जबरदस्ती PGI ले जाया गया. हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है. उधर, रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया को हटा दिया गया है. उनकी जगह IPS अफसर सुरेंद्र सिंह भौरिया को SP नियुक्त किया गया है. फिलहाल बिजारणिया को कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा IPS सुसाइड मामला: रोहतक एसपी पर गिरी गाज, पोस्टमार्टम पर सस्पेंस बरकरार, परिवार ने डेडबॉडी जबरन ले जाने का लगाया आरोप, चंडीगढ़ डीजीपी ने दी सफाई

ये भी पढ़ें- IPS पूरन कुमार की पत्नी को सोनिया गांधी का पत्र, पोस्टमार्टम के लिए दलित नेताओं की 31 सदस्यीय कमेटी ने रखी शर्तें

For All Latest Updates

TAGGED:

IPS Y PURAN SUICIDE UPDATEBJP STATE EXECUTIVE CHANDIGARHHARYANA CHIEF MINISTER NAYAB SAINIहरियाणा आईपीएस आत्महत्या अपडेटNAYAB SAINI ON IPS Y PURAN SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.