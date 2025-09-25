ETV Bharat / state

गैंगस्टरों की धमकी पर बोले सीएम नायब सैनी, "हरियाणा की धरती पर डर का माहौल नहीं बनने देंगे"

करनाल: हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बयानबाजियों का सियासी दंगल छिड़ा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के "आई एम नाइदर रिटायर्ड, नोर टायर्ड" वाले बयान पर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया. सीएम सैनी ने हुड्डा के इस बयान को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा बताया.

सीएम सैनी ने कहा कि "कांग्रेस अब 10-12 गुटों में बंट चुकी है. जब पार्टी गुटों में बंट जाती है, तो नेताओं को लगता है कि उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है. कोई दूसरे को रिटायर करने में जुटा है, तो कोई खुद को बचाने में लगा है. कांग्रेस अब जनता की नहीं गुटों और अहंकार की पार्टी बन चुकी है."

गैंगस्टरों की धमकी पर बोले सीएम: वहीं, व्यापारियों को मिल रही धमकी और लगातार बढ़ते अपराध पर सीएम ने कहा कि "व्यापारियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस अलर्ट मोड पर है. किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है. शिकायत मिलते ही एक्शन होगा. हरियाणा सरकार किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होने देगी. गैंगस्टर चाहे विदेश में बैठा हो या देश में, हरियाणा की धरती पर डर का माहौल नहीं बनने देंगे."