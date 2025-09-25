गैंगस्टरों की धमकी पर बोले सीएम नायब सैनी, "हरियाणा की धरती पर डर का माहौल नहीं बनने देंगे"
करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापारी वर्ग से मुलाकात की और साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया.
Published : September 25, 2025 at 11:09 AM IST
करनाल: हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बयानबाजियों का सियासी दंगल छिड़ा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के "आई एम नाइदर रिटायर्ड, नोर टायर्ड" वाले बयान पर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया. सीएम सैनी ने हुड्डा के इस बयान को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा बताया.
सीएम सैनी ने कहा कि "कांग्रेस अब 10-12 गुटों में बंट चुकी है. जब पार्टी गुटों में बंट जाती है, तो नेताओं को लगता है कि उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है. कोई दूसरे को रिटायर करने में जुटा है, तो कोई खुद को बचाने में लगा है. कांग्रेस अब जनता की नहीं गुटों और अहंकार की पार्टी बन चुकी है."
गैंगस्टरों की धमकी पर बोले सीएम: वहीं, व्यापारियों को मिल रही धमकी और लगातार बढ़ते अपराध पर सीएम ने कहा कि "व्यापारियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस अलर्ट मोड पर है. किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है. शिकायत मिलते ही एक्शन होगा. हरियाणा सरकार किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होने देगी. गैंगस्टर चाहे विदेश में बैठा हो या देश में, हरियाणा की धरती पर डर का माहौल नहीं बनने देंगे."
"पाकिस्तान में सरकार और सेना असफल": इसके अलावा, एशिया कप में पाकिस्तान की हार को लेकर मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान की स्थिति पर टिप्पणी की. सीएम ने कहा कि "पाकिस्तान इतना बिखर चुका है कि अब उसकी सेना भी अपनी ही जनता पर हमला कर रही है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. यह दर्शाता है कि वहां सरकार और सेना दोनों ही असफल हो चुके हैं."
"व्यापारियों को होगा दोगुना फायदा:" सीएम ने करनाल के नेहरू पैलेस में व्यापारियों से मिलते हुए कहा कि "जीएसटी दरों में कमी का सीधा फायदा जनता और व्यापारियों दोनों को हो रहा है. इस त्योहारी सीजन में अब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो बाजार में रौनक बढ़ेगी और व्यापारियों को भी दोगुना फायदा होगा."
