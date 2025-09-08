पंजाब के CM भगवंत मान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब, बोले- "पंजाब हमारा भाई है"
पंजाब के सीएम भगवंत मान से आज हरियाणा के सीएम मिलने पहुंचे. तकरीबन 20 मिनट तक दोनों ने बातचीत की.
Published : September 8, 2025 at 1:30 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब के मोहाली में पंजाब के सीएम से मुलाकात की. दरअसल, पंजाब के सीएम पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है. सीएम सैनी पंजाब के सीएम का हाल जानने के लिए गए थे. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तकरीबन 20 मिनट तक भगवंत मान से बातचीत की और उनका हालचाल जाना. इस दौरान नायब सैनी ने भगवंत मान से पंजाब में बाढ़ संबंधी हालातों की जानकारी ली. साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया.
सीएम ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी: वहीं, हरियाणा के सीएम ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि, "हम पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं. मैं पंजाब के मुख्यमंत्री का हालचाल पूछने गया. उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. मैंने उनसे पंजाब के बारे में बातचीत की है. मैंने बताया कि हरियाणा के लोग भी पंजाब में सहायता पंहुचा रहे हैं. हम आगे भी सहायता करेंगे. पंजाब हमारा भाई है. हमारा परिवार है. हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोग पंजाब के साथ खड़े हैं, क्योंकि यह हमारा परिवार है.जब मैं हरियाणा के गांव में गया तो उन्होंने अपनी बात कम और पंजाब की बात ज्यादा की."
सीएम सैनी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा: वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री की पंजाब की सीएम से मुलाकात को लेकर हरियाणा जनसंपर्क विभाग ने ट्विट कर जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक CM भगवंत मान से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की. तकरीबन 20 मिनट तक दोनों ने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. सीएम नायब ने पंजाब CM भगवंत मान से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की.उन्होंने पंजाब में बाढ़ से उत्पन्न हालातों पर चर्चा की और कहा—"हरियाणा सरकार एवं जनता इस संकट की घड़ी में पंजाब के साथ मज़बूती से खड़ी है."
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने चंडीगढ़ में पंजाब CM श्री भगवंत मान से मुलाक़ात कर उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएँ दीं।#Haryana #Punjab #FloodRelief #NayabSinghSaini— DPR Haryana (@DiprHaryana) September 8, 2025
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरान करने के दौरान बिगड़ी थी तबियत: पंजाब के सीएम भगवंत मान की पिछले दिनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी. हालांकि अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है. लेकिन अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं. डॉक्टरों की मानें तो सीएम मान को धड़कन धीमी होने और कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था.
