फरीदाबाद के सुरजकुंड में शुरू हुआ दीपावली मेला, सीएम ने किया उद्घाटन, बोले- "आर्थिक स्थिति को मजबूत करना मकसद"

हरियाणा सीएम नायब सैनी ने फरीदाबाद में दीपावली मेले का शुभारंभ किया. सीएम ने कहा कि "इस मेले की थीम "आत्मनिर्भर भारत" रखी गई है".

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
Published : October 3, 2025 at 7:10 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में दीपावली मेले का शुभारंभ किया. यह मेला 2 से 7 अक्टूबर तक चलेगा. मेले में 500 से ज्यादा स्टॉल लगाई जा रही है. जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से कलाकार पहुंचे हैं. बता दें कि मेले का आयोजन हरियाणा टूरिज्म की ओर से किया गया है. सीएम सैनी ने साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक मूलचंद शर्मा समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे.

"आत्मनिर्भर भारत दीपावली मेले की थीम": इस अवसर पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 3 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार मनाया जा रहा है. जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज सूरजकुंड में आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन किया है. इस मेले का थीम "आत्मनिर्भर भारत" है".

2047 तक बीजेपी का लक्ष्य: सीएम ने कहा कि "पीएम मोदी का यह मिशन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बने हमारा देश विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो. आज हमारा देश विश्व की चौथी आर्थिक स्थिति के रूप में खड़ा है. इसका रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर से होकर जाएगा, तभी हमारा देश विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो पाएगा".

फरीदाबाद में दीपावली मेला (Etv Bharat)

विपक्ष को सीएम का जवाब: वहीं, सीएम ने कहा कि "पीएम मोदी लगातार किसान हित के अंदर हर साल एक से बढ़कर एक फैसला ले रहे हैं. विपक्ष आरोप लगाता था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा. लेकिन नरेंद्र मोदी निरंतर किसानों को एमएसपी बढ़ाकर दे रहे हैं, किसानों की इनकम में इजाफा हो रहा है".

