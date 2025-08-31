ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सीएम ने किया श्रमदान, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- 'वोट बटोरने के लिए राहुल ने अलग-अलग नेताओं की पढ़ी स्क्रिप्ट' - CM NAIB SAINI ON CONGRESS

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा. वहीं, राहुल गांधी को हिमाचल-कर्नाकट का दौरा करने की भी नसीहत दी.

कुरुक्षेत्र में सीएम ने किया श्रमदान
कुरुक्षेत्र में सीएम ने किया श्रमदान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 31, 2025

Updated : August 31, 2025

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यानी रविवार को कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं. जहां विभिन्न कार्यक्रम होंगे और सीएम उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सबसे पहले सुबह ब्रह्मसरोवर के दक्षिण द्वार के पास "स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा कुरुक्षेत्र" अभियान में श्रमदान किया और पौधारोपण भी किया. उन्होंने "स्वच्छ कुरुक्षेत्र" की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया. बाद में उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित साइक्लोथॉन को हरी झंडी देकर रवाना किया.

विपक्ष पर सीएम का निशाना: इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा. सीएम सैनी ने कहा कि 'कांग्रेस के नेता लाडो-लक्ष्मी योजना पर सवाल उठा रहे हैं. गुटबाजी के कारण विपक्ष के लोग अलग-अलग बातें कह रहे हैं. वोट पाने के लिए ये नेता राहुल गांधी को स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं कि ऐसा करने से वोट मिलेंगे. उन नेताओं को राहुल गांधी को लेकर हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करना चाहिए. जहां महिलाओं से 2 हजार और 1500 रुपये देने का वादा किया था'.

कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित ‘साइक्लोथॉन’
कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित ‘साइक्लोथॉन’ (Etv Bharat)

'देश से माफी मांगे राहुल-तेजस्वी': सीएम सैनी ने कहा कि 'जब इन लोगों के पास कुछ नहीं बचता तो यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली देने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार बुद्ध, गुरुनानक देव जी और सीता माता की धरती ऐसी पवित्र धरती की जनता चुनाव में इन लोगों को जवाब देने का काम करेगी'. नायब सैनी ने कहा कि मोदी ने मेहनत कर पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है. गरीबों को सशक्त और मजबूत करे का काम किया. ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है. इसलिए खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता पीएम की स्वर्गीय माता जी के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं. इन नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए. उनको इस तरह की भाषा बोलने का अधिकार नहीं है'.

सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Etv Bharat)

'सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला म्हारा हरियाणा': इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया. साथ ही स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया'. सीएम सैनी ने कहा कि 'हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सबसे अधिक पुरस्कार देने वाला देश का पहला राज्य है'.

कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

'खिलाड़ियों को दिए पुरस्कार': सीएम ने बताया कि 'सरकार ने खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए हैं. खेलो में अच्छा प3दर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जाता है. उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होने का भी संदेश दिया और कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में यदि हम एक घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने और खेलों को समर्पित करें, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और तीव्र गति से अपने कामों को निपटा सकते हैं'.

Haryana CM Naib Saini
Haryana CM Naib Saini (Etv Bharat)

'खिलाड़ियों को सरकार ने किया सम्मानित': वहीं, सीएम सैनी ने कहा कि '2014 से अब तक 29 हजार से अधिक छात्रों को करीब 53 करोड़ रुपये की छात्रवृति भी बीजेपी सरकार ने दी है. सरकार ने खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी दिए हैं. इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है. इसके तहत 15634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा रहे हैं'.

सीएम ने किया श्रमदान
सीएम ने किया श्रमदान (Etv Bharat)

2100 रुपये देने की बताई योजना: वहीं, महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाने के ऐलान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि '5 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा. जिसमें पहले चरण में एक लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसी तरह से अगले चरणों में और महिलाओं को शामिल कर हरियाणा की प्रत्येक महिला तक यह राशि पहुंचाने का काम करेंगे'.

सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा-सीएम (Etv Bharat)

कांग्रेस पर बरसे सीएम: सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 'कांग्रेस ने भी चुनाव के समय कई राज्यों को इस तरह का वादा किया था. लेकिन अब तक एक भी राज्य में यह वादा पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने नेताओं को इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं. जिससे वह चुनाव में इस्तेमाल कर जनता को बहलाने का काम करते हैं. इसी तरह से पंजाब में भी I.N.D.I गठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टी को भी यह मंत्र दिया था. लेकिन पंजाब में भी आज तक किसी महिला को यह राशि नहीं मिल पाई 'है. उन्होंने कहा कि 'हमने अपने घोषणापत्र में इस बात को रखा था और हमने उसे लागू करने का काम किया.'

August 31, 2025

