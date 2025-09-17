SIR पर हरियाणा में बैठक: निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से किया बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का आग्रह
Meeting in Haryana on SIR: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
Published : September 17, 2025 at 10:41 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए. श्रीनिवास ने मंगलवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की और सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 सितंबर तक अपने बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का आग्रह किया. उन्होंने सभी दलों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि यह जानकारी सीईओ के साथ-साथ राज्य के सभी उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ साझा की जाए.
SIR पर हरियाणा में बैठक: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) बिहार में मतदाता सूचियों का पहला एसआईआर कर रहा है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं. विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया, यहां तक कि मानसून सत्र के दौरान संसद के अंदर भी. यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा, जिसने इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति तो दे दी, लेकिन निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड को पहचान पत्रों में से एक के रूप में शामिल करने पर विचार करने को कहा.
मतदाता सूचियों का पूर्व-संशोधन कार्य जारी: बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतदाता सूचियों का पूर्व-संशोधन कार्य कर रहे हैं. हरियाणा में लगभग 23 वर्षों के बाद इतना गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है."
गणना फॉर्म भरना जरूरी: वर्तमान मतदाता सूची का 2002 की मतदाता सूची से क्रॉस-सत्यापन किया जाएगा. यदि किसी मतदाता का नाम दोनों सूचियों में पाया जाता है, तो किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, ऐसे मतदाताओं को अद्यतन मतदाता सूची में शामिल होने के लिए दोनों स्तर के अधिकारी (बीएलओ) द्वारा प्रदान किया गया गणना फॉर्म भरना होगा.
2024 विधानसभा चुनाव में हुआ था हरियाणा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: बीएलए के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्रीनिवास ने कहा कि "हम त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में बीएलओ के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं. राजनीतिक दलों को अपने अधिकृत अधिकारियों की सूची भी सीईओ कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जो बीएलए की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होंगे. हरियाणा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले हुआ था."
राजनीतिक दलों को बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करना जरूरी: सीईओ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को बीएलए नियुक्त करना होगा, क्योंकि वे अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों से परिचित होते हैं. बीएलए को उन मतदाताओं की जानकारी होती है, जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, उन मतदाताओं की जिनका निधन हो चुका है और उन मतदाताओं की जो स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल चुके हैं. यह जानकारी बीएलओ के लिए त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है."
मतदाता डेटा का सर्चेबल मोड: श्रीनिवास ने पार्टी प्रतिनिधियों को कहा कि "चुनाव आयोग सभी राज्यों में मतदाता डेटा को "सर्चेबल मोड" में खोजने योग्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है. एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग के पोर्टल पर मतदाता का नाम खोज सकेगा. सभी बीएलओ द्वारा 2002 की मतदाता सूची का 2024 की सूची से मिलान करने की प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी कर ली जानी चाहिए." (PTI)
ये भी पढ़ें- हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की राशि इस तारीख से आएगी खटाखट, पोर्टल का हुआ ट्रायल शुरू
ये भी पढ़ें- सीएम ने पंचकूला से की हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना की शुरूआत, कहा- हर जिले में बनेंगे ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर