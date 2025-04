ETV Bharat / state

33 साल में 57 तबादले, चर्चित IAS अशोक खेमका आज होंगे रिटायर, अधूरी रही ये ख्वाहिश - IAS ASHOK KHEMKA

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 29, 2025 at 10:28 PM IST | Updated : April 30, 2025 at 12:22 AM IST 3 Min Read

चंडीगढ़ : हरियाणा में ट्रांसफर के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे चर्चित आईएएस अफसर अशोक खेमका अपनी 33 साल लंबी सर्विस के बाद आज रिटायर हो जाएंगे. भ्रष्टाचार पर जीराे टॉलरेंस रखने के लिए अशोक खेमका जाने जाते थे. अशोक खेमका की 33 साल की सर्विस में 57 तबादले हुए जो अकसर सुर्खियों में रहा लेकिन भले ही ट्रांसफर पर ट्रांसफर होते रहे लेकिन अशोक खेमका ने अपने मूल्यों से कभी कोई समझौता नहीं किया. आज रिटायर होंगे अशोक खेमका : हरियाणा के सबसे चर्चित आईएएस अफसर अशोक खेमका आज रिटायर हो जाएंगे. खेमका की 33 साल की नौकरी में करीब 57 तबादले हुए जिसको चलतो उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी. 5 महीने पहले उनका आखिरी तबादला किया गया था. वे हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से रिटायर होंगे. अशोक खेमका की विदाई के लिए चंडीगढ़ में आज शाम को हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने समारोह का आयोजन किया है. कोलकाता में हुआ था जन्म : अशोक खेमका का जन्म पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था. उन्होंने साल 1988 में खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक और मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी और एमबीए की पढ़ाई की है. चर्चित IAS अशोक खेमका आज होंगे रिटायर (Etv Bharat) रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील रद्द कर दी थी : 1991 बैच के आईएएस अफसर अशोक खेमका को उनके ईमानदार फैसलों के लिए जाना जाता है. साल 2012 में जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को रद्द किया था तो उन्होंने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी. दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी. भले ही हरियाणा में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन अशोक खेमका नहीं रुके. 2014 में उन्होंने परिवहन आयुक्त के रूप में बड़े वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था. उनके इस फैसले से ट्रक चालकों की हड़ताल हो गई थी. पिछले साल खेमका ने हरियाणा के सीएम को पत्र लिखकर सतर्कता विभाग में तैनात होने की पेशकश की थी. उन्होंने लिखा था कि वे सेवा के अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई लड़ने का वादा करते हैं. कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा. लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी.

