ETV Bharat

हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक: 22 एजेंडों पर लगी मुहर, अग्निवीर और शहीद परिवारों के लिए सरकार का बड़ा फैसला - HARYANA CABINET IMPORTANT DECISIONS

हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक ( File Photo )

Published : May 5, 2025 at 7:30 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 9:47 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में लगभग चार घंटे चली. बैठक के बाद सीएम ने प्रेसवार्ता कर कई अहम फैसलों की जानकारी दी. श्रुति चौधरी और राव नरबीर सिंह भी इस दौरान उपस्थित रहे. बैठक में कुल 24 एजेंडे और एक विशेष एजेंडा प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 22 एजेंडों को स्वीकृति दी गई. बैठक में पारित हुए मुख्य फैसले: 1. गौशालाओं को राहत: नई पंजीकृत गौशालाओं की भूमि खरीद-बिक्री पर अब स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी. लेकिन यह भूमि व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाई जा सकेगी. गौ सेवा आयोग का बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 2. नगर निकायों में सुधार: 1930 की नगरपालिका लेखा संहिता को खत्म किया गया. सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हटाकर डबल एंट्री सिस्टम लागू किया गया. इससे नगर निकायों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. 3. शहीद परिवार को सम्मान: पुलवामा हमले में शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के अटाली गांव में 200 वर्ग गज का प्लाट आवंटित किया गया. हरियाणा सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. 4. अग्निवीरों को बड़ी सौगात: अब युद्ध में शहीद अग्निवीरों को भी 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी. इसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण भी दिया जाएगा. 5. AI हब की स्थापना: हरियाणा को एआई हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम. गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी. कुल 474.39 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को विश्व बैंक से सहायता मिलेगी. 6. लोक कलाकारों को सम्मान योजना: "पंडित लखमीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना" को मंजूरी मिली. 60 वर्ष आयु और 20 वर्ष अनुभव वाले कलाकारों को मासिक मानदेय मिलेगा. आय 1.80 लाख तक: ₹10,000

आय 1.80 लाख से 3 लाख: ₹7,000 7. भूमि खरीद नीति में बदलाव: सरकारी विभागों और निकायों की भूमि खरीद की नीति में बदलाव कर केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप मुआवजा तय किया जाएगा. इससे कानूनी जटिलताएं कम होंगी. 8. आबकारी नीति 2025-26: नई नीति के तहत: कुल 2400 दुकानें, 1200 जोन होंगे.

शराब की दुकानों की स्कूल, कॉलेज, मंदिर आदि से दूरी 75 से बढ़ाकर 150 मीटर की गई है.

नेशनल/स्टेट हाइवे से दुकानें नजर नहीं आएंगी.

विज्ञापन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर ₹1–3 लाख जुर्माना व लाइसेंस रद्द.

500 से कम आबादी वाले गांवों में ठेके नहीं, 700 गांवों में 152 ठेके बंद होंगे.

अहाता खोलने के लिए ज़ोन व फीस निर्धारित की गई. 9. बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक: यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक और संग्रहालय के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई. यह स्मारक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा.

