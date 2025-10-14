ETV Bharat / state

फरीदाबाद से चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे दिल्ली, ट्रैफिक से मिलेगी निजात, विपुल गोयल बोले- "18 किमी. तक बनेगा एलिवेटेड पुल"

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद समेत कई औग जगह के लोग अब दिल्ली आसानी से पहुंच सकेंगे. क्योंकि हजारों लोग रोज अलग-अलग जगह से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस आते हैं. लेकिन ट्रैफिक को देखते हुए लोग या तो मेट्रो का सहारा लेते हैं या फिर कोई अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वैसे फरीदाबाद से दिल्ली के लिए एक-डेढ़ घंटे का सफर है, लेकिन ट्रैफिक लगने पर समय का आंकड़ा हो बढ़ जाता है.

फरीदाबाद से दिल्ली की दूरी होगी कम: अब हरियाणा सरकार लोगों की इस मुश्किल का हल निकालने के लिए फरीदाबाद से दिल्ली के लिए 18 किलोमीटर तक एलिवेटेड पुल बनाने की योजना बना रही है. जिसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर और मंत्री गौरव गौतम ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और फरीदाबाद से आश्रम तक एविलेटेड पुल बनाने की मांग की.

रेड लाइट फ्री होगा रोड: दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-37 अशोका एनक्लेव में प्रदेश सरकार के मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर व मंत्री गौरव गौतम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि "देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लोगों को सुशासन का मार्ग दिखाया है. गोयल ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों को दिल्ली से कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दिल्ली आश्रम रोड से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल मिलेगा. जिसके बाद लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा. रोड पूरी तरह से रेड लाइट फ्री होगा".

जनता को मिलेगी सुविधा: मंत्री गोयल ने बताया कि "मैंने और मंत्री गौरव गौतम ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनको जाम की स्थिति से अगत कराया. इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले भी आप लोगों ने हाईवे की मांग की थी. जिसके बाद हमने दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस का निर्माण करवाया और एक बार फिर हम जनता के हित में जल्दी ही फरीदाबाद से दिल्ली स्थित आश्रम तक एलिवेटेड पुल का निर्माण करवाएंगे".