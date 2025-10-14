ETV Bharat / state

फरीदाबाद से चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे दिल्ली, ट्रैफिक से मिलेगी निजात, विपुल गोयल बोले- "18 किमी. तक बनेगा एलिवेटेड पुल"

अब फरीदाबाद से दिल्ली की दूरी केवल 20 मिनट की रह जाएगी. हरियाणा सरकार ने बना रही ये योजना. रिपोर्ट में विस्तार से जानें

फरीदाबाद से चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे दिल्ली
फरीदाबाद से चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे दिल्ली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 5:09 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 5:34 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद समेत कई औग जगह के लोग अब दिल्ली आसानी से पहुंच सकेंगे. क्योंकि हजारों लोग रोज अलग-अलग जगह से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस आते हैं. लेकिन ट्रैफिक को देखते हुए लोग या तो मेट्रो का सहारा लेते हैं या फिर कोई अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वैसे फरीदाबाद से दिल्ली के लिए एक-डेढ़ घंटे का सफर है, लेकिन ट्रैफिक लगने पर समय का आंकड़ा हो बढ़ जाता है.

फरीदाबाद से दिल्ली की दूरी होगी कम: अब हरियाणा सरकार लोगों की इस मुश्किल का हल निकालने के लिए फरीदाबाद से दिल्ली के लिए 18 किलोमीटर तक एलिवेटेड पुल बनाने की योजना बना रही है. जिसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर और मंत्री गौरव गौतम ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और फरीदाबाद से आश्रम तक एविलेटेड पुल बनाने की मांग की.

रेड लाइट फ्री होगा रोड: दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-37 अशोका एनक्लेव में प्रदेश सरकार के मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर व मंत्री गौरव गौतम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि "देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लोगों को सुशासन का मार्ग दिखाया है. गोयल ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों को दिल्ली से कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दिल्ली आश्रम रोड से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल मिलेगा. जिसके बाद लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा. रोड पूरी तरह से रेड लाइट फ्री होगा".

जनता को मिलेगी सुविधा: मंत्री गोयल ने बताया कि "मैंने और मंत्री गौरव गौतम ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनको जाम की स्थिति से अगत कराया. इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले भी आप लोगों ने हाईवे की मांग की थी. जिसके बाद हमने दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस का निर्माण करवाया और एक बार फिर हम जनता के हित में जल्दी ही फरीदाबाद से दिल्ली स्थित आश्रम तक एलिवेटेड पुल का निर्माण करवाएंगे".

फरीदाबाद से चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे दिल्ली (Etv Bharat)

चंद मिनटों में तय होगा सफर: इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि "हमने बदरपुर स्थित टोल टैक्स को भी बंद कराने की मांग की. जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब तक टोल टैक्स का परमिट है और वह परमिट खत्म होने से 15 दिन पहले ही उस टोल को भी हटा दिया जाएगा. इसके बाद फरीदाबाद से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी क्योंकि जिस रास्ते को तय करने में घंटों का समय लगता है, वो अब 15-20 मिनट में पूरा हो सकेगा".

मंत्री का धन्यवाद दौरा: आपको बता दें इन दिनों लगातार मंत्रियों का धन्यवाद कार्यक्रम चल रहा है जिसमे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मंत्री राजेश नागर मंत्री गौरव गौतम लोगों के बीच में जाकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में यह तीनों मंत्री फरीदाबाद के सेक्टर 37 में कार्यक्रमों को संबोधित करने पहुंचे थे जहां उन्होंने जनता का धन्यवाद किया और इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने एलिवेटेड पुल को लेकर यह बात कही.

FARIDABAD TO DELHI ELEVATED BRIDGE
MINISTER VIPUL GOYAL
फरीदाबाद से दिल्ली एलिवेटेड पुल
विपुल गोयल
FARIDABAD TO DELHI ELEVATED BRIDGE

