कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पर अनिल विज की प्रतिक्रिया- 'इब्तिदा ए इश्क है रोता है क्या...'

Anil Vij on Congress: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कांग्रेस के फैसले पर शायराना अंदाज में चुटकी ली.

हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 2:59 PM IST

अंबाला: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी. इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है. शायराना अंदाज में अनिल विज ने कहा 'इब्तिदा-ए-इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या'. अनिल विज ने कहा "वैसे तो कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं आएगी. अगर कभी भूल से कांग्रेस सत्ता में आ गई और उस दौरान पाकिस्तान भारत का युद्ध हो जाए, तो ये फैसला तब लेंगे जब पाकिस्तानी सेना दिल्ली पहुंच जाएगी." अनिल विज ने बिहार में SIR के बाद मतदाता सूची पर भी प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी: कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा "किस पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेंगे? किसको क्या दायित्व दिया जाएगा? इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात जरूरी है कि निर्णय लेने में कांग्रेस ने एक साल लगा दिया. अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुनने में ही इन्होंने एक साल लगा दिया, ये देश की जिम्मेदार पार्टी नहीं है. ये विपक्ष का भी दायित्व पूरा नहीं करती."

कांग्रेस पर अनिल विज का तंज (Etv Bharat)

'खून सने हाथों से ट्रॉफी लेना सही नहीं': एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय टीम ने पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया. इस मुद्दे पर अनिल विज ने कहा "जो हाथ खून से सने हैं, जिन्होंने धार्मिक यात्रा पर गए लोगों का खून कर दिया. उन हाथों से ट्रॉफी लेना सही नहीं."

"सबसे बड़ी शील्ड वो होती है, जो आम लोग देते हैं": एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "किसी भी मैच की सबसे बड़ी शील्ड वो होती है, जो आम लोग देते हैं. सारे मैच हराकर और एशिया कप को जीत कर 144 करोड़ भारतीयों को लोगों ने जो दिल की भावना से शील्ड दे दी. उससे बेहतर कोई नहीं.

भारतीय कप्तान की फीस के मुद्दे पर जानें क्या कहा: भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार ने एशिया कप की मैच की पूरी फीस पहलगाम प्रभावित पीड़ितों को देने का ऐलान किया है. इसपर विज बोले कि "कुछ पाकिस्तान पस्त राजनीतिज्ञों के पेट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मांग की थी, वो गलत है. वैसे ठीक है, सेनाओं को देते हैं, लेकिन कटाक्ष करके यह मांग करना गलत था."

SIR के बाद मतदाता सूची पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए: बिहार में SIR के बाद मतदाता सूची जारी की गई. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "शुद्ध मतदाता सूची जारी की जा रही है. किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए. एक महीना दिया गया था. जिसकी गलत कट गई है, तो वो बनवा लें. जिसकी गलत हो गई है. वो ठीक करवा ले. उसके बाद ही ये सूची जारी की गई है."

HARYANA CABINET MINISTER ANIL VIJकैबिनेट मंत्री अनिल विजएशिया कप में भारत की जीतANIL VIJ ON LEADER OF OPPOSITION

