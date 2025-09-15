राहुल गांधी के बाढ़ प्रभावित पंजाब दौरे पर अनिल विज ने किया तंज - "बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते..."
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाढ़ प्रभावित पंजाब दौरे पर अनिल विज ने तीखा व्यंग किया है.
Published : September 15, 2025 at 10:58 PM IST
चंडीगढ़ः कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सोमवार को पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे हैं. उनके इस दौरे पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शायराना अंदाज में कहा कि "बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते.." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, पानी आकर चला भी गया. जब लोग पानी में डूब रहे थे, तो तुम्हारा राहत भरा हाथ किसी के लिए नहीं बढ़ा. ये पंजाब केवल हाजिरी लगाने आए हैं."
कांग्रेस की तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता हैः वहीं कांग्रेस के चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी को देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है. जब ईडी रेड करती है तब बोलते हैं, जब कोर्ट का फैसला आता है तब शोर करते है. कांग्रेस को तकलीफ वोट न मिलने की है और इस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता है." वहीं हिमाचल सरकार का कहना है कि बीबीएमबी तो उसका पैसा देना चाहता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा हमारे पैसे नहीं दे रहा है. इस पर पूछे सवाल पर अनिल विज ने कहा कि "इसको लेकर जो फैसला है हम उसे जांचा करवाएंगे."
जल्द डिफाल्टरों पर कार्रवाई होगीः बिजली विभाग में बकाया राशि को लेकर उन्होंने कहा कि "मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि कौन से जिले में कितनी पेमेंट पेंडिंग है. फ्लड की वजह से वो काम अभी रुक गया है. जल्द ही इस काम को पूरा किया जाएगा और डिफॉल्टर पर कार्रवाई की जाएगी."
भारत-पाक मैच पर क्या बोले अनिल विजः सेवा पखवाड़ा को लेकर उन्होंने कहा कि "सेवा पखवाड़ा के तहत अंबाला में सभी कार्यक्रम किए जाएंगे. 4 मंडलों को रक्तदान शिविर लगाने के लिए कहा गया है. सभी मंडलों में हेल्थ चेक अप कैंप लगाने के लिए कहा है. सभी मंडलों में 75- 75 पेड़ एक जैसे लगाए जाएंगे. हम कामों का विभाजन कर चुके है और सबकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है." वहीं उन्होंने भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर कहा कि "हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा।पाकिस्तान को अब क्रिकेट के मैदान में फिर मारा."