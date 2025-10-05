ETV Bharat / state

हरियाणा में भावी अध्यापकों का इंतजार हुआ खत्म, एचटेट परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक होगा जारी

भिवानी : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए लाखों भावी अध्यापकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने दावा किया है कि परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा. परिणाम जारी होने की संभावित तिथि की घोषणा से परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले काफी समय से नतीजों का इंतजार कर रहे थे.

30-31 जुलाई को आयोजित हुई थी परीक्षा : आपको बता दें कि हरियाणा में एचटेट की परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी, जिसमें एचटेट पीजीटी लेवल-3 की परीक्षा कुल 1 लाख 559 अभ्यर्थियों ने, टीजीटी लेवल-2 के लिए एक लाख 67 हजार और पीआरटी लेवल-1 की परीक्षा 66 हजार परीक्षार्थियों ने दी थी. इसके बाद से ही अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

एचटेट परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक होगा जारी (Etv Bharat)

परीक्षा परिणाम में क्यों हुई देरी ? : शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने परिणाम में हुई देरी के कारणों पर भी बोलते हुए कहा कि "परिणाम में देरी बाहरी एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के कारण हुई है. पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहता है. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और परीक्षार्थियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा गहन समीक्षा भी की गई है. इन सभी गुणवत्ता जांच प्रक्रियाओं में समय लगने के कारण परिणाम घोषणा में थोड़ी देरी हुई है. डॉ. पवन कुमार ने आश्वासन दिया कि जैसे ही एजेंसियों द्वारा सभी आवश्यक गुणवत्ता जांच और सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी, एचटेट का परिणाम तुरंत जारी कर दिया जाएगा."

शिक्षक बनने के लिए जरूरी एचटेट : एचटेट परीक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है. इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों परीक्षार्थियों के लिए ये खबर राहत भरी है. परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होने के पात्र हो जाएंगे. बोर्ड की इस घोषणा से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में नई नियुक्तियों का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है.