ETV Bharat / state

हरियाणा में भावी अध्यापकों का इंतजार हुआ खत्म, एचटेट परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक होगा जारी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई गई एचटेट परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.

Haryana Board of School Education will release the HTET exam result till October 12 2025
एचटेट परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक होगा जारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 5, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए लाखों भावी अध्यापकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने दावा किया है कि परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा. परिणाम जारी होने की संभावित तिथि की घोषणा से परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले काफी समय से नतीजों का इंतजार कर रहे थे.

30-31 जुलाई को आयोजित हुई थी परीक्षा : आपको बता दें कि हरियाणा में एचटेट की परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी, जिसमें एचटेट पीजीटी लेवल-3 की परीक्षा कुल 1 लाख 559 अभ्यर्थियों ने, टीजीटी लेवल-2 के लिए एक लाख 67 हजार और पीआरटी लेवल-1 की परीक्षा 66 हजार परीक्षार्थियों ने दी थी. इसके बाद से ही अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

एचटेट परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक होगा जारी (Etv Bharat)

परीक्षा परिणाम में क्यों हुई देरी ? : शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने परिणाम में हुई देरी के कारणों पर भी बोलते हुए कहा कि "परिणाम में देरी बाहरी एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के कारण हुई है. पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहता है. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और परीक्षार्थियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा गहन समीक्षा भी की गई है. इन सभी गुणवत्ता जांच प्रक्रियाओं में समय लगने के कारण परिणाम घोषणा में थोड़ी देरी हुई है. डॉ. पवन कुमार ने आश्वासन दिया कि जैसे ही एजेंसियों द्वारा सभी आवश्यक गुणवत्ता जांच और सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी, एचटेट का परिणाम तुरंत जारी कर दिया जाएगा."

शिक्षक बनने के लिए जरूरी एचटेट : एचटेट परीक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है. इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों परीक्षार्थियों के लिए ये खबर राहत भरी है. परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होने के पात्र हो जाएंगे. बोर्ड की इस घोषणा से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में नई नियुक्तियों का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है.

आप ऐसे देख पाएंगे रिजल्ट :

  • हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाएं.
  • होम पेज पर जाने के बाद HTET रिजल्ट 2025 से जुड़े हुए लिंक की तलाश करें और फिर उस पर क्लिक करें.
  • अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.
  • सब्मिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा.
  • इसके बाद रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : पीएम मोदी 17 अक्टूबर को आएंगे सोनीपत, हरियाणा को देंगे बंपर सौगातें, तैयारी में जुटी सरकार

ये भी पढ़ें : Explainer: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, एक क्लिक में जानें सभी सवालों के जवाब

ये भी पढ़ें : हरियाणा के सीएम का किसानों को दिवाली गिफ्ट, 4.72 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, ट्यूबवेल बिल स्थगित, जानें बड़ी घोषणाएं

Last Updated : October 5, 2025 at 5:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HTET EXAM RESULT HARYANA BOARD OF SCHOOL EDUCATIONएचटेट का रिजल्टहरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षाHTET EXAM RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.