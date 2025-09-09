ETV Bharat / state

PM मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी हरियाणा बीजेपी, बैठक में बनाया रोड मैप, 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को मिलेंगी जिम्मेदारियां

पंचकूला: पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में मंगलवार को भाजपा की बैठक हुई. बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा, सेवा पखवाड़े की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणीन्द्र नाथ शर्मा ने उपस्थित परिवारजनों को संबोधित किया. 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा बैठक में बाढ़ से उत्पन्न हालात की समीक्षा की गई और सभी को बाढ़ राहत कार्यों में जुटने का आह्वान किया गया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा. बैठक में टीम हरियाणा के सभी मंत्री, विधायक, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 2024 विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी मौजूद रहे. अनिल विज और मोहनलाल बडौली ने मीडिया को किया संबोधित (Etv Bharat) 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू - बडौली बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि "सेवा पखवाड़े में करीब 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी. 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा. भाजपा ने देश और प्रदेश में बहुत से काम किए हैं. भाजपा सेवा के लिए काम करती है. भाजपा कार्यकर्ता जनता को बीच जाकर लोगों की सेवा करेंगे." चंडीगढ़ में सेवा पखवाड़ा कार्यशाला के लिए बनाई गई योजना (Etv Bharat) ब्लड डोनेशन और मुफ्त हैल्थ कैंप लगेंगे - बडौली उन्होंने कहा कि "इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे. मुफ्त हैल्थ कैंप लगेंगे. दिव्यांगों के लिए दिव्यांग सम्मेलन होगा. उनकी सहायता की जाएगी. मोदी मैराथन आयोजित कराई जाएगी. हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जिसको नहीं मिला है, उनको इनका लाभ दिलाएंगे. इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाए जाएंगे. स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे."