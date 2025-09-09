PM मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी हरियाणा बीजेपी, बैठक में बनाया रोड मैप, 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को मिलेंगी जिम्मेदारियां
BJP ने पंचकूला बैठक में सेवा पखवाड़े, बाढ़ राहत, लाडो लक्ष्मी योजना और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी.
Published : September 9, 2025 at 9:59 PM IST
पंचकूला: पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में मंगलवार को भाजपा की बैठक हुई. बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा, सेवा पखवाड़े की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणीन्द्र नाथ शर्मा ने उपस्थित परिवारजनों को संबोधित किया.
2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा
बैठक में बाढ़ से उत्पन्न हालात की समीक्षा की गई और सभी को बाढ़ राहत कार्यों में जुटने का आह्वान किया गया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा. बैठक में टीम हरियाणा के सभी मंत्री, विधायक, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 2024 विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी मौजूद रहे.
17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू - बडौली
बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि "सेवा पखवाड़े में करीब 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी. 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा. भाजपा ने देश और प्रदेश में बहुत से काम किए हैं. भाजपा सेवा के लिए काम करती है. भाजपा कार्यकर्ता जनता को बीच जाकर लोगों की सेवा करेंगे."
ब्लड डोनेशन और मुफ्त हैल्थ कैंप लगेंगे - बडौली
उन्होंने कहा कि "इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे. मुफ्त हैल्थ कैंप लगेंगे. दिव्यांगों के लिए दिव्यांग सम्मेलन होगा. उनकी सहायता की जाएगी. मोदी मैराथन आयोजित कराई जाएगी. हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जिसको नहीं मिला है, उनको इनका लाभ दिलाएंगे. इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाए जाएंगे. स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे."
25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होगी
लाडो लक्ष्य योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होगी. इस मौके पर हरियाणा में बड़ा कार्यक्रम होगा. पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा. महिलाएं मोबाइल एप से घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं."
जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा मिलेगा - बडौली
वहीं हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में पीएम के दौरे और वहां के हालत पर उन्होंने कहा कि "इस बार भारी बारिश हुई है. लेकिन हमारी सरकार ने अच्छे प्रबंध किए हैं. इस वजह से नुकसान कम हुआ है. जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा. हालांकि उन्होंने पड़ोसी राज्यों के बाढ़ के हालत को लेकर वहां की सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया."
हरियाणा में जिम्मेदार सरकार है - बडौली
हरियाणा में बाढ़ को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों का जवाब देते हुए बडौली ने कहा कि "हरियाणा में जिम्मेदार सरकार है. मुख्यमंत्री लोगों के बीच हैं. हमारे सारे कार्यकर्ता भी लोगों के बीच में हैं. सरकार लोगों की सहायता में लगी है. हुड्डा साहब हिमाचल सरकार को अपनी राय दें."
बीजेपी में सेवा करना नया क्षेत्र नहीं है - अनिल विज
वहीं बैठक से पहले सेवा पखवाड़े पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "सेवा करना बीजेपी के लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में जब कोई आता है तो उसे बता दिया जाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है. सुख सुविधा का माध्यम नहीं है."
सीएम-पीएम सभी मैदान में हैं - विज
बाढ़ को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि "यह प्राकृतिक आपदा है. पहले से बहुत ज्यादा आई है. इस बार क्लाउड ब्रस्ट की भी बहुत ज्यादा घटनाएं हुई हैं. बीजेपी का संगठन एमसी टू सीएम और सीएम टू पीएम सभी मैदान में हैं. सभी लोगों की सहायता के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं."
