भिवानी: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया. जिसके बाद सियासी गलियारे में तूफान उफान पर है. राजनीतिक नेताओं की बयानबाजियां भी जारी है. हरियाणा के भिवानी में बीजेपी सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया है. धर्मबीर सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 60 साल के कांग्रेस राज पर सवाल खड़े किए हैं.

बीजेपी सांसद का राहुल गांधी पर निशाना: भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी सांसद धर्मबीर सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर पलटवार किया है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस खुद बता दे कि उसने देश पर 60 साल तक राज किया. तब कैसे और कितने वोट चोरी किए थे. उन्होंने कहा कि देश के वोटर को जब तक कांग्रेस के काम व नीतियां अच्छी लगी तब तक कांग्रेस को सत्ता दी. पर अब वोटरों की पसंद भाजपा है. तभी बार-बार भाजपा की सरकार बन रही है.

विपक्ष पर भी साधा निशाना: वहीं, सांसद धर्मबीर ने कहा कि पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष बार-बार संसद सत्र चलाने की मांग कर रहा था. अब सत्र शुरू हुआ और इसकी अवधि बढ़ाई गई. अब विपक्ष हंगामा कर सत्र चलने नहीं दे रहा है. वहीं, मणिपुर हिंसा पर भी विपक्ष सवाल पूछता था और जब संसद में मणिपुर पर बिल लाया गया तो विपक्ष अब चर्चा करने को तैयार नहीं है. धर्मबीर सिंह ने कहा कि रोहिंग्या व बांग्लादेशी लोगों को वोट काटे तो भी विपक्ष देश के साथ नहीं, बल्कि देश में आतंक फैलाने वालों के साथ खड़ा हो गया. सांसद चौधरी ने कहा कि विपक्ष को चाहिए तो वो देश के विकास, समस्याओं को खत्म करने व राष्ट्र को विकसित बनाने वाला सुझाव दें.

बीजेपी सांसद का राहुल गांधी पर निशाना (Etv Bharat)

खाप पंचायतों से एकजुटा की अपील: इसके अलावा, भारी बारिश में भिवानी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. इस पर सांसद ने कहा कि किसानों को धान के फसल चक्र को बदलना होगा. धान की रोपाई से ही जलभराव होता है. जिसे रोकने के लिए भारत सरकार ने मोटे अनाज की बुवाई व भाव पर जोर दिया है. साथ ही हरियाणा में बढ़ते अपराध पर उन्होंने खाप पंचायतों से सक्रिय होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आपाधापी में समाज टूट चुका है. खाप पंचायतों को चाहिए कि वे गांवों में पहले जैसे भाईचारे, संस्कृति व संस्कारों को कायम करें.

क्या है मामलाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त गुरुवार को प्रेस कांफ्रेस कर एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाया था. कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने एक लाख वोट काटे जाने का आरोप लगाया. कहा कि वोटों की चोरी हुई है. इस मामले में आयोग ने उन्हें एक शपथ पत्र भेजा था. कहा था कि वह इस पर साइन करें कि जो बोल रहे हैं, वह सही है. यदि वह गलत पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी ऐक्शन लिया जाए. अब तक इस एफिडेविट को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस से जवाब नहीं आया है.

राहुल गांधी का बयान: राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 'कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख 250 फर्जी वोट डाला गया'. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए उन्हें एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा.

