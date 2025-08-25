ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र : नायब सिंह सैनी बोले - यमुना के लिए बातें बड़ी-बड़ी हुई, पर वो मैली रही - HARYANA ASSEMBLY MONSOON SESSION

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है. विधायकों ने इस दौरान सवाल पूछे जिनका सरकार ने जवाब दिया है.

हरियाण विधानसभा में किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर विपक्ष ने घेरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 6:01 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है. मानसून सत्र के दूसरे दिन विधायकों ने विधानसभा में कई सवाल पूछे जिसका सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया.

"बातें हुई, यमुना साफ नहीं हुई" : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, उस दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी. बातें तो बहुत हुईं, लेकिन वास्तव में धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

"यमुना अब स्वच्छ हो रही है" : नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर हाल ही में दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें वे स्वयं, दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उपस्थित रहे. इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है और इस पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार महीनों में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया है. उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) भी स्थापित किए जा रहे हैं. मां यमुना अब स्वच्छ हो रही है और ये हरियाणा सरकार का दृढ़ संकल्प है.

यमुना के लिए बातें बड़ी-बड़ी हुई, पर वो मैली रही (Etv Bharat)

अर्जुन चौटाला ने पूछा सवाल : विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि यमुनानगर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, तब किसानों की जमीनों की फसलें काटकर वहां पर रैली की गई थी. इसके लिए उन किसानों को ₹50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया था. क्या जल भराव की वजह से जो फसलें खराब हुई हैं. क्या अभी भी किसानों को उतना ही मुआवजा दिया जाएगा.

मामन खान ने मुआवजे पर पूछा सवाल : वहीं कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि उनके भी कई इलाकों में जल भराव हुआ है. अधिकारी कहते हैं कि पानी निकाल दिया गया है. लेकिन पानी नहीं निकाला है. किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है. अगर मुआवजा मिलता है तो दो-दो साल बाद मिलता है. अधिकारी मुआवजा जारी नहीं करते हैं.

"किसानों को कब मिलेगा मुआवजा ?" : कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की वजह से 40 गांवों में बुवाई ही नहीं हुई है. इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया. हमारी सरकार ने वहां एक झील बनाई थी. वहां पांच पंप लगने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लगे हैं. स्कूलों में पानी भरा हुआ है. बच्चे स्कूल नहीं आ सकते. किसानों को तीन साल पहले का मुआवजा अभी तक नहीं मिला. क्या सरकार इसका कोई स्थाई समाधान करेगी. वहीं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने मॉनसून के पहले काफी काम किया है जिससे बाढ़ का प्रभाव कम हुआ है.

पोर्टल पर आर-पार : भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री इसमें बोले कि वे स्पेशल गिरदावरी कराएंगे या नहीं. पोर्टल को छोड़ें. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के साथी पोर्टल को बदनाम करते हैं. लेकिन पोर्टल का जरिए लोगों का पैसा उन के घर तक जाता है. पहले लोगों को पता ही नहीं रहता था कि उनका पैसा कहां गया था. ये कहते थे कि हम आएंगे तो पोर्टल बंद कर देंगे. लोगों ने इनकी दुकानदारी बंद कर दी. इन्होंने अपने राज में 1158 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, हमने अब तक साढ़े 15 हजार करोड़ मुआवजा दिया है.

सीईटी परीक्षा पर सवाल : सीईटी परीक्षा के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि एक तो परीक्षा 3 साल बाद हुई. फिर आप परीक्षा के सारे सेट एक समान नहीं रख पाए. अब आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे. उसका क्या आधार होगा, वो भी किसी को नहीं पता. कई जगह इंटरनेट नहीं चला जहां समय से बायोमेट्रिक जांच नहीं हो पाई. ये लोग कहते हैं कि भर्ती के लिए 10 गुणा बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन बाकी बच्चों को क्यों छोड़ा जा रहा है.

लोगों ने की तारीफ : वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि यूट्यूबर एक-एक बच्चे से पूछ रहे थे कि क्या कोई समस्या है. मैं करीब एक घंटा ये लाइव देखता रहा. लेकिन एक भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि कोई दिक्कत आई है. एक यूट्यूबर पार्क में बैठे कुछ लोगों के पास गया. उसने कहा कि सरकार की व्यवस्था कैसी है. बच्चे के पिता ने कहा कि मैं तो कार में आया था. मुझे पता होता कि सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था होगी तो मैं बस में आता. पुलिस ने भी बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया. हम हर तीन साल में ये परीक्षा कराएंगे. कभी-कभी जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो पोर्टल कभी-कभी धीमा हो जाता है. लेकिन ज्यादातर बच्चों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए. हमने कहा कि जो करीब 20 हजार बच्चे रह गये हैं हम उनका भी पेपर लेंगे. आने वाले दो तीन दिन में करेक्शन पोर्टल खोलेंगे.

