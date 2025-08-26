ETV Bharat / state

दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में धूमधाम से मना हरितालिका तीज, हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा - HARTALIKA TEEJ FESTIVAL 2025

इस कार्यक्रम में मंत्री कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा व अन्य लोगों ने हिस्सा लिया.

HARTALIKA TEEJ FESTIVAL 2025
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मनाया गया हरितालिका तीज उत्सव (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 11:57 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, में हरितालिका तीज महोत्सव-2025 का भव्य आयोजन किया गया. नेपाली/गोरखाली समुदाय के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक पर्व में हजारों महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया.

कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की उपस्थिति में हुआ. मंच से भारतीय संस्कृति और गोरखाली समुदाय की परंपराओं को संरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया. इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दीं.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा "मैंने तीज पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया है, लेकिन यह पहली बार है जब मैं हरतालिका तीज के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं दिल्ली में नेपाल से लाखों लोग रहते हैं आने वाले समय में उनके साथ मिलकर दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम में यह काम करेगी उन्हें कोई शिकायत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा..." यमुना की सफाई के बारे में वे कहते हैं, "हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं... मुझे लगता है कि 2-3 सालों में आपको यमुना की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी."

मंत्री प्रवेश वर्मा भी हुए कार्यक्रम में शामिल (SOURCE: ETV BHARAT)

महोत्सव के दौरान अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा पांच विशिष्ट व्यक्तित्वों को ‘हमरो गौरव अवार्ड’ से सम्मानित किया गया, जिनमें वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री गीता उपाध्याय (असम), समाजसेवी पद्मश्री द्रौपदी घिमिरे (सिक्किम), लोकसंगीत में योगदान के लिए पद्मश्री नरन गुरंग (असम), सुरक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए इंस्पेक्टर मन सिंह भट्ट (दिल्ली) और खेल क्षेत्र में योगदान के लिए देव थापा (हिमाचल) शामिल रहे.

कार्यक्रम में नेपाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर, बिहार और झारखंड से आईं महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया.

प्रख्यात गायक प्रकाश सपुत और कलाकार बिनिता क्षेत्री समेत कई अंतरराष्ट्रीय नेपाली कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करता है बल्कि भारत में रह रहे गोरखाली समुदाय की एकजुटता और पहचान का भी प्रतीक है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में आयोजित हुआ हरियाली तीज फेस्टिवल, झूला झूलती और लोक गीत गाती नजर आई महिलाएं

नई दिल्ली: राजधानी के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, में हरितालिका तीज महोत्सव-2025 का भव्य आयोजन किया गया. नेपाली/गोरखाली समुदाय के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक पर्व में हजारों महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया.

कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की उपस्थिति में हुआ. मंच से भारतीय संस्कृति और गोरखाली समुदाय की परंपराओं को संरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया. इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दीं.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा "मैंने तीज पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया है, लेकिन यह पहली बार है जब मैं हरतालिका तीज के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं दिल्ली में नेपाल से लाखों लोग रहते हैं आने वाले समय में उनके साथ मिलकर दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम में यह काम करेगी उन्हें कोई शिकायत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा..." यमुना की सफाई के बारे में वे कहते हैं, "हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं... मुझे लगता है कि 2-3 सालों में आपको यमुना की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी."

मंत्री प्रवेश वर्मा भी हुए कार्यक्रम में शामिल (SOURCE: ETV BHARAT)

महोत्सव के दौरान अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा पांच विशिष्ट व्यक्तित्वों को ‘हमरो गौरव अवार्ड’ से सम्मानित किया गया, जिनमें वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री गीता उपाध्याय (असम), समाजसेवी पद्मश्री द्रौपदी घिमिरे (सिक्किम), लोकसंगीत में योगदान के लिए पद्मश्री नरन गुरंग (असम), सुरक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए इंस्पेक्टर मन सिंह भट्ट (दिल्ली) और खेल क्षेत्र में योगदान के लिए देव थापा (हिमाचल) शामिल रहे.

कार्यक्रम में नेपाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर, बिहार और झारखंड से आईं महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया.

प्रख्यात गायक प्रकाश सपुत और कलाकार बिनिता क्षेत्री समेत कई अंतरराष्ट्रीय नेपाली कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करता है बल्कि भारत में रह रहे गोरखाली समुदाय की एकजुटता और पहचान का भी प्रतीक है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में आयोजित हुआ हरियाली तीज फेस्टिवल, झूला झूलती और लोक गीत गाती नजर आई महिलाएं

For All Latest Updates

TAGGED:

PARVESH VERMAKAPIL MISHRAYAMUNA SPORTS COMPLEXTHARTALIKA TEEJ FESTIVAL 2025HARTALIKA TEEJ FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.