कुरुक्षेत्र: हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार में से एक है हरतालिका तीज. सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज के व्रत को विधिवत रूप से रखती हैं. हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हरतालिका तीज को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. हरतालिका तीज भाद्रपद महीने में आती है. इस समय भाद्रपद महीना चल रहा है और इस महीने ही हरतालिका तीज आती है. सौभाग्यवती महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए पूजा-अर्चना करती है. हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना की जाती है. इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी अच्छा वर पाने की मनोकामना के लिए रखती है.

कब है हरतालिका तीज: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है. इस बार हरतालिका तीज की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12.35 से होगी और इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर बाद 1.55 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार की शुरुआत उदया तिथि के साथ की जाती है. इसलिए व्रत 26 अगस्त के दिन रखा जाएगा. हरतालिका तीज और पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त का समय सुबह 5.56 से शुरू होगा और 8.31 तक रहेगा.

हरतालिका तीज का पूजन विधान: पंडित ने बताया कि हरतालिका तीज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर महिलाओं को स्नान करना चाहिए और उसके बाद व्रत रखने का प्रण लेना चाहिए. माता पार्वती और महादेव तथा गणेश भगवान की पूजा की जाती है. हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है. इस साल में प्रदोष काल में पूजा-अर्चना करने का महत्व होता है. महादेव और माता पार्वती की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति लें उनको आम और केले के पत्ते रखकर उनके ऊपर चौकी बनाकर स्थापित करें.

इसके बाद महादेव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करें. उनको भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल-फूल और वस्त्र आदि अर्पित करें. उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं और फिर माता पार्वती और शिव मंत्र का जाप करें. हरतालिका की कथा का पाठ करें और व्रत के अगले दिन व्रत पारण के समय पारण कर लें. मिट्टी से बने महादेव और माता पार्वती की प्रतिमा की पूजा-अर्चना करें और जल में विसर्जन कर दें. इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. घर में सुख और समृद्धि आती है.

मासिक धर्म में और गर्भवती महिलाएं ऐसे करें नियम का पालन: गर्भवती महिलाएं भी हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं. लेकिन बच्चे को कोई कष्ट न पहुंचे, इसलिए व्रत में फल और दूध तथा पानी का सेवन कर सकती हैं. व्रत के साथ-साथ मां और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल भी बहुत अहम होती है. इसके अलावा, बता दें कि मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं व्रत रख सकती हैं, लेकिन ऐसे समय में पूजा करना निषेध माना गया है. तो मन में ही नाम जप और महादेव तथा पार्वती माता और गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए.

हरतालिका व्रत का महत्व: पंडित के मुताबिक, हरतालिका तीज के व्रत का विशेष महत्व होता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन में सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं. महादेव और मां पार्वती की आराधना करती हैं. विधिवत रूप से की गई आराधना और व्रत से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है. कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं. इस व्रत को करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं.

खाने के साथ-साथ सोना भी है वर्जित: हरतालिका तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सोना नहीं चाहिए. ये व्रत निर्जला रखा जाता है. इसलिए इस व्रत को सुहागिनों के बाकी व्रत से ज्यादा कठिन माना जाता है. व्रत वाली महिलाओं को इस दिन सोलह श्रृंगार करने चाहिए. कुंवारी और सुहागिन महिलाओं को इस दिन काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए. व्रत में हरे रंग के वस्त्र और लाल-पीली-हरी चूड़ियां पहननी चाहिए.

