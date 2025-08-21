कवर्धा: भाजपा महिला मंडल के तत्वावधान में कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड स्थिति ऑडोटोरियम में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा अपनी धर्मपत्नी रश्मि शर्मा के साथ विशेष रूप से शामिल हुए.

तीज मिलन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम पत्नी के साथ: तीज मिलन समारोह में डिप्टी सीएम की पत्नी रश्मि शर्मा पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में पहुंची. कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को तीज पर्व की बधाई दी और उनके साथ पारंपरिक गीत-संगीत और डांस भी किया. डिप्टी सीएम की पत्नी को अपने बीच पाकर कवर्धा की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई.

तीज मिलन में महिलाओं के साथ डांस करते हुए रश्मि शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

विजय शर्मा ने महिलाओं को दी तीज पर्व की शुभकामनाएं: तीज मिलन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सभी महिलाओं को तीज पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सभी महिलाओं से बात की और इस तरह के आयोजनों की सराहना की.

पत्नी के साथ तीज मिलन कार्यक्रम में विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

विजय शर्मा ने मंच से बताया कि पिछले साल पत्नी रश्मि शर्मा तीज मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई थी. उन्होंने बताया "रश्मि आज चल फिर रही है जबकि विधानसभा चुनाव के समय 6 से 8 महीने तक स्वास्थ्यगत कारणों से चल फिर नहीं पाती थी. सभी बहनों के आशीर्वाद के आज उनकी पत्नी पहले जैसी स्वस्थ हो गई है."

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीज मिलन कार्यक्रम में मिसेज डिप्टी सीएम: उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा ने बताया कि पिछले साल वह स्वास्थ्य कारणों से तीज पर्व में सम्मिलित नहीं हो सकीं थीं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे उत्साह के साथ तीज महोत्सव का आनंद लिया. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं को न केवल सामाजिक जुड़ाव का अवसर मिलता है, बल्कि संस्कृति से जुड़ने का भी माध्यम बनता है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तीज मिलन कार्यक्रम की तारीफ की (ETV Bharat Chhattisgarh)

मिसेज डिप्टी सीएम ने कहा कि इस साल के तीज महोत्सव में सभी बहनों से मिलने का मौका मिला, जिससे वह काफी उत्साहित है. सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. सभी महिलाओं में काफी उत्साह है.