पटना: भाद्रपद के महीने में मनाए जाने वाले व्रतों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है. यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, और झारखंड में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. महिलाओं का यह पर्व विशेष रूप से पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख-समृद्धि के लिए किया जाता है.

26 अगस्त को तीज: इस बार हरतालिका तीज मंगलवार को पड़ रही है और सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की मनोकामना को लेकर पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करेंगी.

तीज व्रत का इतिहास: पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर व्रत और तप करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया. उनके इस कठिन संकल्प और तपस्या को "हरतालिका" कहा गया.

तीज व्रत की मान्यता: कथा के अनुसार, जब पार्वती जी ने अपने पिता के विरोध के बावजूद शिव को पति बनाने का संकल्प लिया, तो उनकी सखियों ने उन्हें जंगल में ले जाकर छुपा दिया, जिससे उनका विवाह किसी और से न हो. यहीं उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए निर्जल व्रत और तपस्या की. अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया. इसी कथा के प्रतीक रूप में आज भी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं.

तीज पूजा का शुभ मुहूर्त: राजन उपाध्याय बताते हैं कि इस बार हरतालिका तीज मंगलवार को है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजन का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल और संध्या समय माना जाता है. पूजन मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:05 बजे से 8:35 बजे तक और संध्या 7:10 बजे से 9:00 बजे तक का समय विशेष शुभ रहेगा.

"बिहार में महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास करके शाम के समय हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करती हैं. इस व्रत में सुहागिन महिलाएं व्रत के दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल रहकर इस व्रत को निभाती हैं."- राजन उपाध्याय, पंडित

तीज पूजा की विधि: पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि तीज के पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं को सुबह के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेना होता है. इसके बाद पूजा के लिए मिट्टी से भगवान शिव-पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है या फिर कलश स्थापना कर उन पर श्रृंगार चढ़ाया जाता है.

केले के पत्ते, बेलपत्र, दतूरा, अक्षत, पुष्प, सुहाग सामग्री (चूड़ी, बिंदी, सिंदूर), फल और मिठाई अर्पित की जाती है. इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह श्रृंगार करती हैं और पूजा के समय हाथों में मेहंदी, पैरों में आलता और सोलह शृंगार करती हैं. व्रत कर रही महिलाओं को शिव-पार्वती विवाह की कथा सुनना और सुनाना इस पूजा का सबसे आवश्यक अंग है.

पूजा का फल और महत्व: राजन उपाध्याय बताते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. पौराणिक मान्यता है कि यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि, पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन में सौहार्द बढ़ाता है. वहीं, अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं. धार्मिक दृष्टि से यह व्रत आत्मसंयम, दृढ़ इच्छाशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है.

ये भी पढ़ें

आज 27 जुलाई 2025 का पंचांग: हरियाली तीज पर मुकदमेबाजी और विवादों से रहें दूर