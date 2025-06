ETV Bharat / state

विश्व योग दिवस पर दिल्ली में आसन करेंगी उत्तराखंड की हर्षिका, 8 साल की उम्र में जीत चुकीं 30 से ज्यादा मेडल - WORLD YOGA DAY 2025

हर्षिका रिखाड़ी योग दिवस पर करेंगी परफॉर्म ( Photo- ETV Bharat )

हल्द्वानी: रबर डॉल के नाम से मशहूर 8 साल की हल्द्वानी की बिटिया हर्षिका रिखाड़ी ने योग के क्षेत्र में अनेक उपलब्धि हासिल कर उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में अपनी नई पहचान बना ली है. हर्षिका रिखाड़ी योगिनी ने अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर योग के क्षेत्र में शीर्ष 21 भारतीय प्रेरक योगी (Top 21 Indian Inspiring Yogis) में अपना नाम दर्ज करा कर एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर परफॉर्म करेंगी हर्षिका : अब हर्षिका के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर्षिका अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के तत्वावधान में आयोजित योग महोत्सव में योग करेंगी. ये आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होगा. हर्षिका ब्रांड एंबेसडर बनीं (Photo courtesy- Bhuvan Rikhari) योग महाशिखर सम्मेलन में सम्मानित हुईं हर्षिका: अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के तत्वाधान में 15 जून को दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय महाशिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सनातनी राजनेता एवं उद्योगपति डॉ अभिषेक वर्मा उपस्थित रहे. हर्षिका रिखाड़ी ने वहां अपनी आर्टिस्टिक योग प्रस्तुति भी दी. मुख्य अतिथि डॉ अभिषेक वर्मा और वहां उपस्थित सभी लोगों ने हर्षिका की योग प्रस्तुति को खूब सराहा. हर्षिका को ₹21,000 की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया.

