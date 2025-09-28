ETV Bharat / state

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मिला नया अध्यक्ष, 24 साल के हर्षवर्धन बने यंगेस्ट प्रेसिडेंट

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिल गया है. हर्षवर्धन BCA के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar Cricket Association
हर्षवर्धन बने बीसीए अध्यक्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2025 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) का चुनाव रविवार को निर्विरोध संपन्न हो गया. जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन हुआ. चुनाव में हर्षवर्धन को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई. खास बात यह है कि हर्षवर्धन की उम्र मात्र 24 वर्ष है और वे पूर्व बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी के बेटे हैं. क्रिकेट इतिहास में पहली बार इतना युवा किसी राज्य क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना है. इससे न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में उत्सुकता और चर्चा का माहौल है.

हर्षवर्धन बने बीसीए अध्यक्ष: घोषित परिणामों के अनुसार, उपाध्यक्ष पद पर प्रिया कुमारी का चुनाव हुआ. वहीं जियाउल आरफीन को संगठन का सचिव चुना गया. कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अभिषेक नंदन को दी गई, जबकि संयुक्त सचिव पद रोहित कुमार को मिला. सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ, जिससे चुनावी प्रक्रिया सुगम और शांतिपूर्ण रही. नई कार्यकारिणी के सदस्यों की उम्र 24 से 50 वर्ष के बीच में है और यह काफी युवा कार्यकारिणी है.

Bihar Cricket Association
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ बने हर्षवर्धन (ETV Bharat)

राजेश और ज्ञानेश्वर को भी मिला जिम्मा: इसके अलावा, जिला प्रतिनिधि समिति प्रबंधन में राजेश कुमार को सदस्य बनाया गया. वहीं ज्ञानेश्वर गौतम को गवर्निंग काउंसिल का सदस्य चुना गया. चुनाव की पूरी प्रक्रिया चुनाव पदाधिकारी एम. मुदस्सिर (सेवानिवृत्त आईएएस) की देखरेख में हुई, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हुई.

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करना लक्ष्य: बीसीए ने इस अवसर पर अपने बयान में कहा कि संगठन सभी हितधारकों के विश्वास और समर्थन का सम्मान करता है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में संगठन की प्राथमिकता बिहार में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगी. एसोसिएशन का मानना है कि जब तक खिलाड़ियों को बेहतर मैदान, प्रशिक्षण सुविधाएं और आधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक बिहार क्रिकेट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत नहीं कर पाएगा.

Bihar Cricket Association
सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए हर्षवर्धन (ETV Bharat)

युवाओं को मिलेगा अधिक अवसर: नवगठित कार्यकारिणी ने संकेत दिया है कि युवा खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे. विशेषकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से उभरती प्रतिभाओं को मंच देने पर जोर रहेगा. इसके लिए जिला स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित करने, प्रशिक्षण शिविर लगाने और कोचिंग सुविधाओं को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है. बीसीए अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा कि उनकी कोशिश राज्य में क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल कायम करने की होगी.

"मेरा लक्ष्य संगठन को एकजुट रखते हुए राज्य में क्रिकेट की नई ऊंचाइयां छूना है. सभी पदाधिकारी मिलकर बिहार क्रिकेट को मजबूत करेंगे और आने वाले वर्षों में यहां से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे."- हर्षवर्धन, अध्यक्ष, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन

ये भी पढ़ें:

बिहार क्रिकेट संघ में करप्शन पर कसेगी नकेल! पटना हाईकोर्ट ने शैलेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया लोकपाल

CAB अध्यक्ष पर 8 करोड़ गबन का आरोप, आदित्य वर्मा बोले-'खिलाड़ियों को एक बॉलिंग मशीन तक नसीब नहीं'

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने लखन राजा को 6 साल के लिए किया निलंबित

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार क्रिकेट एसोसिएशनBIHAR CRICKET ASSOCIATIONBIHAR SPORTSहर्षवर्धन बने बीसीए अध्यक्षHARSH VARDHAN ELECTED BCA PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.