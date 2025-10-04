ETV Bharat / state

विश्व पशु दिवस 2025: पशु सुरक्षा को लेकर समाज में अलख जगा रहे 'हैरी', जानें बेसहारा पशुओं के लिए कैसे शुरू किया काम

पशुओं के प्रति 'सॉफ्ट कॉर्नर' रखने वाले हैरी चौधरी विभिन्न तरीके अपनाकर काम कर रहे हैं. पढ़ें विश्व पशु दिवस पर धनंजय वर्मा की रिपोर्ट..

विश्व पशु दिवस 2025 विशेष
विश्व पशु दिवस 2025 विशेष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 6:45 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पशुओं के कल्याण में सुधार, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा और पशुओं के प्रति करुणा को बढ़ावा और लोगों को जागरूक के लिए हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद सिर्फ पशुओं के प्रति संवेदनशीलता जगाना ही नहीं बल्कि इंसानों व जानवरों के बीच सह-अस्तित्व और संरक्षण की भावना को भी बढ़ावा देना है.

गाजियाबाद एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के संचालक हैरी चौधरी ने इसी उद्देश्य को अपना जीवन संकल्प बना लिया है. उन्होंने सड़क पर रहने वाले बेसहारा पशुओं की सुरक्षा व उनके अधिकारों के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जो समाज के लिए प्रेरणा बन रहा है. दरअसल, सड़क पर घूमने वाले बेसहारा गाय, कुत्ते, गधे व अन्य जानवर अक्सर रात के अंधेरे में सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं. हैरी चौधरी ने इस समस्या को देखते हुए इन जानवरों के गले में रिफ्लेक्टर वाले पेट कॉलर डालने की पहल की. इससे वाहन चालक उन्हें दूर से देख सकते हैं और हादसों की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है. दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में बेसहारा जानवरों को ये रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाए जा चुके हैं. उन्होंने गाजियाबाद एनीमल वेलफेयर सोसाइटी भी बनाई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग भी जुड़े हैं और पशुओं की सेवा का कार्य करते हैं.

हैरी चौधरी ने खास बातचीत (ETV Bharat)

पानी व खाने की व्यवस्था भी करते हैं: हैरी चौधरी ने बेसहारा पशुओं के लिए जगह-जगह खाने व पानी की व्यवस्था भी की है. वे कॉलोनी, पार्कों व सड़कों के किनारे बाउल रखते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनमें पानी भरें, जिससे कोई जानवर प्यासा न रहे. उनका मानना है कि इंसानों की तरह ही जानवरों को भी जीने का समान अधिकार है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी जरूरतों का ख्याल रखें.

बचपन से ही जुड़ा लगाव: वह बताते हैं कि उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरणा बचपन में मिली. उनके घर में बिल्ली व कुत्ते पाले गए थे. एक बार उन्होंने मोहल्ले में एक गंभीर रूप से घायल कुत्ते को देखा, जिसका उन्होंने खुद इलाज कियाय इससे उनके भीतर जानवरों के प्रति संवेदना व गहरा लगाव पैदा हुआ. इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वह पूरी जिंदगी बेसहारा पशुओं की सेवा करेंगे.

पहली व आखिरी रोटी का संदेश: हैरी चौधरी ने लोगों से अपील की कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें. यह परंपरा आज की नहीं, बल्कि हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा दिए गए संस्कारों का हिस्सा है. अगर हम ऐसा करने लगें तो समाज में एक एनिमल-फ्रेंडली माहौल बनेगा. यही हमारी असली जिम्मेदारी है.

कुत्तों को पुचकारें तो नहीं काटेंगे: उन्होंने कहा कि कुत्ते द्वारा काटे जाने की घटनाएं बढ़ने के बाद द्वेष की भावना पनप रही है. मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि डॉग लवर्स को आखिर कुत्ते क्यों नहीं काटते? इसका जवाब साफ है, कुत्तों का स्वभाव डर व असुरक्षा पर आधारित होता है. यदि हम उन्हें पुचकारें, उनसे प्यार व दोस्ती करें तो वे कभी नहीं काटेंगे. अगर आप उन्हें खाना खिलाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे आपके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन नफरत व मारपीट से वे खुद को खतरे में समझने लगते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप काटते हैं.

एनिमल लवर बनाम हेटर पर बहस: हाल के दिनों में कुत्तों को लेकर समाज में एनिमल लवर और एनिमल हेटर जैसी बहस चल रही हैं. इस पर हैरी चौधरी ने कहा कि असल में ऐसा कुछ नहीं होता. जिन लोगों में संवेदना नहीं जागी है, वे जानवरों से दूरी बनाए रखते हैं. हमें उन्हें दुश्मन नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए.

सरकार से वैक्सीनेशन व एबीसी की मांग: हैरी चौधरी ने सरकार से अपील की कि रेबीज रोकने के लिए सभी कुत्तों का हर साल नियमित वैक्सीनेशन होना चाहिए व एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोग्राम को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए. उनका कहना है कि यदि यह दोनों काम सही ढंग से किए जाएं तो कुत्तों की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी.

चुनौतियों के बीच जारी सेवा: उन्होंने बताया कि जानवरों की सेवा करते हुए कई बार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. कई बार उन्हें धमकियां दी गईं, पुलिस में शिकायतें हुईं, यहां तक कि समाज के कुछ लोग उन्हें गलत नजर से देखने लगे. लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने जानवरों की सेवा और उनकी रक्षा करना नहीं छोड़ा.

अपनाएं वीगन जीवनशैली: हैरी चौधरी खुद वीगन हैं और किसी भी प्रकार के पशु-उत्पाद का सेवन नहीं करते हैं. उन्होंने अपील की कि अगर लोग वीगन नहीं बन सकते तो कम से कम पशुओं की हत्या तो रोकें. इस धरती पर जितना अधिकार इंसानों का है, उतना ही पशुओं का भी है. यदि हम पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते को देने की परंपरा को जीवन में उतार लें, कुत्तों को पुचकारें और उन्हें दोस्त की तरह अपनाएं, तो समाज न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी सुरक्षित व संवेदनशील बन सकता है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग के दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का किया उद्घाटन

गाजियाबाद में छात्राओं ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था, नियम तोड़ने वालों के काटे चालान

For All Latest Updates

TAGGED:

विश्व पशु दिवस 2025HARRY CHAUDHARY ANIMAL ACTIVISTANIMAL ACTIVISTS IN DELHI NCRWORLD ANIMAL DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.