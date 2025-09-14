12 साल बाद कौणी देख भावुक हो गईं ये मां, हरियाली वैली में लहलहाई विलुप्त होती फसल
युवा कृषक गगन सिंह ने जंगली जानवरों से संघर्ष करके बचाई कौणी की फसल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 14, 2025 at 2:40 PM IST
रोहित डिमरी की रिपोर्ट
रुद्रप्रयाग: हरियाली वैली में महत्वपूर्ण मोटा अनाज कौणी विलुप्ति के 12 साल बाद फिर से लहलहाने लगी है. क्षेत्र के एक युवा ने कौणी का उत्पादन कर मिसाल कायम की है. उन्होंने जंगली जानवरों के संघर्षों के बीच बड़ी मुश्किलों से कौणी की फसल को बचाया. कौणी की फसल को कई सालों बाद देख उनकी मां भी भावुक हो गयीं.
विलुप्त हो रही कौणी उगाई: विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के क्वालीं गांव के युवा कृषक गगन सिंह चौधरी ने अथक मेहनत से अपने खेतों में कौणी उगाकर इसके संरक्षण का जिम्मा उठाया है. वे पिछले दो वर्षों से पहाड़ की इस विलुप्त होती कौणी अनाज के संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे थे. कृषक गगन सिंह ने अपनी पारंपरिक तकनीकी से कौणी के बीज अपने खेतों में झंगोरा और कोदे के साथ बोए, जो बहुत अच्छी फसल के साथ उग आए. गगन सिंह को लगभग 15 किलो कौणी के बीज प्राप्त हुए थे.
कौणी देख भावुक हो गईं किसान की मां: युवा कृषक गगन का कहना है कि इस बार जो कौणी के बीज प्राप्त हुए, उनको वे अगले वर्ष के लिए संरक्षित रखेंगे, जिससे वे अधिक मात्रा में कौणी की खेती कर पायेंगे. उनका कहना है कि जंगली जानवरों से संघर्षों के बीच बड़ी मुश्किल से कौणी की फसल को बचाया गया. कौणी की फसल को कई सालों बाद देख उनकी मां भी भावुक हो गयीं.
पहले पहाड़ का पारंपरिक अनाज था कौणी: उन्होंने बताया कि कौणी पहाड़ी परंपरा तथा पूर्वजों से जुड़ा मोटा अनाज है, जो पौष्टिकता से भरपूर है. विलुप्त होते अनाजों का संरक्षण कर हरियाली वैली को मिलेट वैली के रूप में विकसित कर युवा बागवानों को जोड़कर स्वरोजगार की दिशा में भी कार्य योजना तैयार की जा रही है. कौणी सबसे पुरानी मिलेट है, जो अपनी पौष्टिकता के कारण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था. बढ़ते पलायन और जलवायु परिवर्तन तथा नवीन बीजों के बढ़ते चलन ने लोगों को कौणी से दूर कर दिया था, जिस कारण कौणी विलुप्त हो गयी.
किसान गगन को सहयोग और सम्मानित करने की मांग: पर्यावरण विशेषज्ञ देवराघवेन्द्र बद्री ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन को गगन सिंह चौधरी जैसे युवा कर्मठ बागवानों को सहयोग करना चाहिए, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और स्वरोजगार की दिशा में कौणी का उत्पादन कर ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है.
मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी होती है कौणी: डाइटीशियन और डॉक्टर कौणी को हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से शानदार मानते हैं. डॉक्टर आनंद सिंह बोहरा कहते हैं कि-
कंगनी यानी कौणी अनाज में फाइबर अधिक होने के कारण यह मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है. कौणी अनाज या कंगनी का एक फायदा यह भी है कि यह अनाज खून में कोलेस्ट्रॉल लेबल कंट्रोल करता है. इसे 6 से 8 घंटे भिगा कर बनाकर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भोजन में दिया जा सकता है. वजन कम करने में भी कंगनी अनाज सहायक है. कंगनी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट की वजह से यह कैंसर से लड़ने में सहायक है.
-डॉ आनंद सिंह बोहरा, वरिष्ठ सर्जन, रुद्रप्रयाग-
