उत्तराखंड में नेम चेंज पॉलिटिक्स, हरीश रावत बोले- कहां-कहां क्या-क्या बदलोगे? - DHAMI GOVERNMENT NAME POLITICS

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ( Photo-ETV Bharat )

Published : April 6, 2025 at 9:51 AM IST

देहरादून: धामी सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में पुराने नामों को चेंज कर नए नामों की घोषणा की है. जिसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सलेमपुर का नाम चेंज करने को लेकर धामी सरकार को घेरा है. धामी सरकार ने रुड़की के सलेमपुर राजपूताना का नाम शूरसेन नगर किया है. हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उत्तराखंड की धामी सरकार को नाम बदलने की इतनी हड़बड़ी रही कि जिसका कारण क्या है सरकार ही जानती है. उन्होंने आगे लिखा कि अब वह सलेमपुर राजपूताना, यह गांव है. हरिद्वार जिले के रुड़की के समीप सलेम सिंह इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया. सलेम सिंह के प्रति उनके परिवार के बुजुर्ग होने के नाते जो मुसलमान लोग हैं उनका भी और जो हिंदू रहे उनका भी, बराबर योगदान रहा. इसलिए उन्हीं के नाम पर गांव का नाम भी और क्योंकि वह जो मुसलमान हैं. https://www.facebook.com/share/p/1J9YBbvcpR/

