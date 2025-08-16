देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पर हमला बोला. हरीश रावत नेभाजपा पर सभी संस्थाओं की गतिमान व्यवस्था पर कब्जा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा राज्य सरकार ने बाहुबल और धन बल के बूते पंचायत चुनाव जीतने का पूरा प्रयास किया है. इसके विरोध में वह एक बार फिर से सितंबर में न्याय यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं.

हरीश रावत ने कहा लोकतंत्र अपनी विभिन्न संस्थाओं से गतिमान व्यवस्था है. भाजपा इन सभी संस्थाओं की गतिमान व्यवस्था पर कब्जा कर रही है. यह सब हमने पंचायत के चुनावों में देखा है. पहले चुनाव निलंबित किए गए, जब हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए चुनाव कराने पड़े तो पहले ही दिन से पंचायत चुनावों मे षड्यंत्र का कुचक्र रच दिया गया. भाजपा ने अपना आरक्षण के चक्र को सुनियोजित तरीके से गड़बड़ाया.

हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में धांधली का लगाया आरोप (ETV BHARAT)

हरीश रावत ने कहा सरकार ने चुनाव का चक्र तो घोषित किया लेकिन उस समय जिला पंचायतों के आरक्षण की घोषणा नहीं की. उस वक्त भी हमने सत्ता की मंशा पर संदेह जताया था. अब यह बात साबित हो चुका है. उन्होंने कहा चार जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण के चक्र को गड़बड़ाया गया. उसका लाभ उठाने की कोशिश की गई. इन चार जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण नियमों के विपरीत तय कर दिया गया. हरीश रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाये. उन्होंने कहा पंचायती राज एक्ट 2016 में स्पष्ट है कि एक से अधिक नामांकन किये जाने की स्थिति में नामांकन खारिज होगा. हरीश रावत का कहना है कि राज्य गठन को 25 वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन इस बार पंचायती राज प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई.

उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल के लिए वोट जुटाने का काम किया. साथ साथ वोट लुटवाने का काम भी किया. राज्य में कई क्षेत्रों मे पुलिस और प्रशासन के बल पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपहरण करके परिणाम जबरन अपने पक्ष में कराए गए. नैनीताल में घटी घटना को सारे देश में देखा है कि कैसे लोग जबरदस्ती हथियारों के बल पर मतदाताओं को उठाकर लेकर जा रहे हैं. हरीश रावत ने कहा पंचायत चुनावों में धांधली को जनता की अदालत में ले जाने के लिए उन्होंने सितंबर से फिर से न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया है. कांग्रेस का संगठन भी चुनाव में गड़बड़ियों के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ेगा. इसको लेकर देहरादून और नैनीताल में प्रदर्शन किए जाएंगे.

