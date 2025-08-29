ETV Bharat / state

पीएम मोदी को अपशब्द मामला, हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा? - HARISH RAWAT STATEMENT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने के मामले में हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है.

Harish Rawat
रामनगर पहुंचे हरीश रावत. (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 4:41 PM IST

4 Min Read

रामनगर: बिहार के दरभंगा जिले में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने की घटना से पूरे देश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. वहीं अब इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान आया है.

हरीश रावत ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का दुर्वचन किया है, वो संस्कारी रूप से कांग्रेसी नहीं रहा होगा. उस व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हम भाजपाई नहीं हैं. भाजपा ने हमारी राष्ट्रीय नेता मां स्वरूप सोनिया गांधी के लिए क्या कुछ नहीं कहा. भाजपा ने राहुल गांधी के लिए भी क्या कुछ नहीं कहा. लेकिन हम (कांग्रेस) भाजपा के इस तरह के दुष वचनों के दोहराने वाले कांग्रेसमैन को हम स्वीकार नहीं करते हैं.

Harish Rawat
हरीश रावत एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने रामनगर पहुंचे थे. (ETV Bharat)

हरीश रावत ने साफ कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत गलत है, जहां तक वोट अधिकार यात्रा का सवाल है, जनता की वोट के अधिकारी की रक्षा करना राष्ट्रीय कर्तव्य है. राहुल गांधी और इंडिया गंठबंधन के उनके सहयोगी इस राष्ट्रीय कार्य को कर रहे हैं. पिछले आठ से दस सालों में ये देखने में आया है कि कांग्रेस को वोट देने वालों के वोट कट रहे हैं. साथ ही कुछ ऐसे वोट जुड़ रहे हैं, जो आश्चर्यजनक हैं, जिनके पते भी किसी को मालूम नहीं होते हैं. कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके नाम दस-दस जगह होते हैं.

आपदा को लेकर जताई गहरी चिंता: वहीं हरीश रावत ने उत्तराखंड में आ रही आपदाओं पर भी चिंता व्यक्त की. आज रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र में बादल फटने और चमोली जिले में आई आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ रहा है. उन्हें समाचारों के माध्यमों से जानकारी मिली है और हालात बेहद चिंताजनक हैं.

Harish Rawat
हरीश रावत एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने रामनगर पहुंचे थे. (ETV Bharat)

हिमालयी राज्यों की साझा रणनीति की जरूरत: हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने आपदा प्रबंधन को लेकर पहले भी सरकार को सुझाव दिया था. उत्तराखंड सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर पड़ रहा है. बादल फटना, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके लिए अब एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है.

हरीश रावत ने कहा कि हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को एकजुट होकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए, ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं को न्यूनतम किया जा सके और प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल सके. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समय हिमालयी राज्यों को मिलकर आवाज उठाने का है, तभी केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी.

हरक सिंह रावत के बयान पर भी बीजेपी को घेरा: साथ बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हरक सिंह रावत के बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है. आने वाले समय में हरक सिंह, भाजपा के पापों के और भी कई बड़े राज़ खोलेंगे.

हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता के लालच में जिस तरह से लोगों का इस्तेमाल किया और फिर किनारे कर दिया. अब वही लोग सच सामने ला रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा की कथनी और करनी का फर्क धीरे-धीरे उजागर होगा और जनता सब समझ रही है.

रामनगर में कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत: पूर्व मुख्यमंत्री शुक्रवार को रामनगर पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय नेगी और उनकी पत्नी के ब्लॉक प्रमुख पद के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की.

Last Updated : August 29, 2025 at 4:41 PM IST

पीएम मोदी पर अपशब्द मामला

