मलिन बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ हरीश रावत का मौन व्रत, सरकार के आगे रखी दो बड़ी मांग - HARISH RAWAT SILENT FAST

मलिन बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ हरीश रावत का मौन व्रत ( PHOTO- ETV Bharat )

Published : May 21, 2025 at 6:39 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 7:47 PM IST

रामनगर: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को नैनीताल के रामनगर स्थित भगत सिंह चौक पर मौन व्रत रखकर राज्य सरकार के आगे दो बड़ी मांग रखी. उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह गरीबों के हक के लिए लड़ते रहे, इसलिए उन्होंने इस पवित्र स्थल को प्रतीक के रूप में चुना. हरीश रावत ने कहा कि उनकी पहली मांग है कि मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए. उन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 2016 में विधानसभा में एक कानून पारित कर इन बस्तियों को वैधता दी गई थी. 1 हजार से अधिक लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही इस प्रक्रिया को रोक दिया. तब से यह मामला लंबित है. मलिन बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ हरीश रावत का मौन व्रत (VIDEO-ETV Bharat) रावत ने कहा कि अब सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने पर आमदा है. रिस्पना और बिंदाल जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं. लेकिन पुनर्वास की कोई वैकल्पिक योजना नहीं बताई जा रही. लोगों को केवल उजाड़ने के नोटिस दिए जा रहे हैं. वे आतंक के साए में जी रहे हैं. यह अमानवीय है. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के कानूनों के अनुसार इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है. बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास के उन्हें हटाना गैरकानूनी है. सरकार को पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए. फिर चाहे जितना विकास करें.

