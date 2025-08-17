ETV Bharat / state

देहरादून में हरीश रावत ने दी भुट्टा-जलेबी पार्टी, कार्यकर्ताओं का किया सम्मान, जानिये वजह - CONGRESS KARYAKARTA SAMMAN PARTY

देहरादून: रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष समेत पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निगम पार्षदों को सम्मानित किया. इस मौके पर हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के बीच भुट्टा-जलेबी पार्टी दी. हरीश रावत ने कार्यक्रम को कार्यकर्ता सम्मान पार्टी का नाम दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर, उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह के साथ स्वागत किया. हरीश रावत ने सभी निर्वाचित नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि देहरादून के पंचायत चुनाव के नायक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह रहे हैं. जिन्होंने कुशलता के साथ और अपने नेतृत्व क्षमता के बुते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निराशा को तोड़ दिया है. विभिन्न चुनाव में हारने के बाद प्रीतम सिंह के नेतृत्व में तमाम सरकारी बाधाओं, अड़चनों के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस का परचम लहराया है.

हरीश रावत ने इसके साथ ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि देहरादून की इस जीत का संदेश पूरे प्रदेश और देश को देकर यह साबित कर दिया गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता और अपने संघर्ष के बलबूते पर भाजपा को हरा सकती है. उन्होंने कहा अगर राज्य सरकार ने चुनाव में बाधा नहीं डाली होती तो शायद हम इतने जागरूक होकर चुनाव नहीं लड़ पाते. उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भी इस बीच कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इसलिए वह भी इस जीत में बराबर के भागीदार हैं.

हरीश रावत ने कहा यही जीत 2027 में कांग्रेस सरकार लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी. सब जीतें मिलाकर भी हम भाजपा पर भारी रहे हैं. उन्होंने कहा देहरादून, नैनीताल ऐसी जगह हैं जो राज्य का गौरव हैं. यहां पर कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है. उन्होंने कहा जहां-जहां पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है वहां एक संदेश देने के उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मान पार्टी का आयोजन किया गया है.